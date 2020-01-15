Заставь Зеленского расследовать Байдена: есть новые доказательства по делу импичмента Трампа

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал новые показания по делу импичмента Дональда Трампа. Получил он эти документы от Льва Парнаса – американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом америнського президента Рудольфом Джулиани.

На официальном сайте Комитета указано, что соответствующие документы уже передали в Сенат США, где в ближайшее время будут рассматривать импичмент Трампа.

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Представленные доказательства включают телефонные записи, а также новые документы и материалы, предоставленные Комитету по разведке Львом Парнасом, сотрудником Руди Джулиани, согласно повестке, врученной ему 10 октября 2019 года,

– подчеркнули там.

Заметим, что часть из этих материалов содержит личные данные, поэтому их не обнародуют.

Что известно о новых доказательствах по делу импичмента Трампа

В частности, Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где содержатся такие слова: "заставь Зеленского объявить, что дело Байдена будут расследовать", "наладь общение с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)", передает "Громадское".

Там также содержатся упоминания о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов и о Лени Дейвисе – американском лоббисте и политконсультанте, который поддерживал Хиллари Клинтон и представлял интересы Майкла Коэна – экс-адвоката Трампа, которого в США осудили за дачу ложных показаний. В одной из заметок написано: "Избавься от Лени Дэвиса (деликатно)".

Кроме того, опубликовано копию письма, которое 10 мая 2019 года Джулиани направил Зеленскому. В нем личный адвокат Трампа "как частное лицо" просил президента Украины о встрече 13 – 14 мая. На ней якобы должна была присутствовать и Виктория Тойнсинг – американская юрист, которая работала на команду Трампа во время расследования спецпрокурора Мюллера.

Кто из украинцев фигурирует в изложенных материалах

Среди получателей письма указано и главу МВД Украины Арсена Авакова. Парнас 11 мая переслал копию письма некоему "Сергею" – из контекста следует, что речь может идти о помощнике президента Сергее Шефире. В одном из текстовых сообщений видно подпись этого абонента – "Sergy Sheafer (zalintsky)".

В то же время в обнародованных документах содержится ряд текстовых сообщений между Парнасом и Робертом Хайдом – кандидатом от Республиканской партии в Конгресс, который ранее не упоминался в контексте импичмента Трампа. Из сообщений следует, что Хайд организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и за телефоном и компьютером тоже) за экс-послом США в Украине Мари Йованович, когда она еще находилась в Киеве. Он неоднократно называл ее непристойными словами.

Копии текстовых сообщений Парнаса показывают, что он поддерживал общение со многими участниками истории об импичменте Трампа. Кроме Джулиани, Парнас переписывался с:

главой СБУ Иваном Бакановым;

бывшими прокурорамы Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко;

министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым;

личным помощником Зеленского Андреем Ермаком;

олигархом Игорем Коломойским: с ними он также пытался договориться о встрече личного адвоката Трампа с Зеленским.

К слову, Луценко в своих сообщениях сетовал на тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович и называл ее "дурой". Парнас, со своей стороны, уверял Луценко, что в США его считают "настоящим героем Украины".

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил, что его клиент является готовым свидетельствовать по делу импичмента Трампа.