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      Заставь Зеленского расследовать Байдена: есть новые доказательства по делу импичмента Трампа

      10 Читати новину українською
      Дональд Трамп / Getty Images

      Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал новые показания по делу импичмента Дональда Трампа. Получил он эти документы от Льва Парнаса – американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом америнського президента Рудольфом Джулиани.

      На официальном сайте Комитета указано, что соответствующие документы уже передали в Сенат США, где в ближайшее время будут рассматривать импичмент Трампа.

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      Представленные доказательства включают телефонные записи, а также новые документы и материалы, предоставленные Комитету по разведке Львом Парнасом, сотрудником Руди Джулиани, согласно повестке, врученной ему 10 октября 2019 года,
      – подчеркнули там.

      Заметим, что часть из этих материалов содержит личные данные, поэтому их не обнародуют.

      Что известно о новых доказательствах по делу импичмента Трампа

      В частности, Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где содержатся такие слова: "заставь Зеленского объявить, что дело Байдена будут расследовать", "наладь общение с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)", передает "Громадское".

      Там также содержатся упоминания о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов и о Лени Дейвисе – американском лоббисте и политконсультанте, который поддерживал Хиллари Клинтон и представлял интересы Майкла Коэна – экс-адвоката Трампа, которого в США осудили за дачу ложных показаний. В одной из заметок написано: "Избавься от Лени Дэвиса (деликатно)".

      Кроме того, опубликовано копию письма, которое 10 мая 2019 года Джулиани направил Зеленскому. В нем личный адвокат Трампа "как частное лицо" просил президента Украины о встрече 13 – 14 мая. На ней якобы должна была присутствовать и Виктория Тойнсинг – американская юрист, которая работала на команду Трампа во время расследования спецпрокурора Мюллера.

      Кто из украинцев фигурирует в изложенных материалах

      Среди получателей письма указано и главу МВД Украины Арсена Авакова. Парнас 11 мая переслал копию письма некоему "Сергею" – из контекста следует, что речь может идти о помощнике президента Сергее Шефире. В одном из текстовых сообщений видно подпись этого абонента – "Sergy Sheafer (zalintsky)".

      В то же время в обнародованных документах содержится ряд текстовых сообщений между Парнасом и Робертом Хайдом – кандидатом от Республиканской партии в Конгресс, который ранее не упоминался в контексте импичмента Трампа. Из сообщений следует, что Хайд организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и за телефоном и компьютером тоже) за экс-послом США в Украине Мари Йованович, когда она еще находилась в Киеве. Он неоднократно называл ее непристойными словами.

      Копии текстовых сообщений Парнаса показывают, что он поддерживал общение со многими участниками истории об импичменте Трампа. Кроме Джулиани, Парнас переписывался с:

      • главой СБУ Иваном Бакановым;
      • бывшими прокурорамы Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко;
      • министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым;
      • личным помощником Зеленского Андреем Ермаком;
      • олигархом Игорем Коломойским: с ними он также пытался договориться о встрече личного адвоката Трампа с Зеленским.

      К слову, Луценко в своих сообщениях сетовал на тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович и называл ее "дурой". Парнас, со своей стороны, уверял Луценко, что в США его считают "настоящим героем Украины".

      Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил, что его клиент является готовым свидетельствовать по делу импичмента Трампа.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Сергей Шефир Иван Баканов Юрий Луценко Игорь Коломойский Арсен Аваков Президент Украины Владимир Зеленский Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости США
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