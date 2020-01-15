Змусь Зеленського розслідувати Байдена: з'явилися нові докази у справі імпічменту Трампа

Комітет із питань розвідки Палати представників США оприлюднив нові свідчення у справі імпічменту Дональда Трампа. Отримав він ці документи від Лева Парнаса – американського бізнесмена українського походження, пов’язаного з адвокатом америнського президента Рудольфом Джуліані.

На офіційному сайті Комітету зазначено, що відповідні документи вже передали до Сенату США, де найближчим часом будуть розглядати імпічмент Трампа.

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Представлені докази включають телефонні записи, а також нові документи та матеріали, надані Комітету з розвідки Левом Парнасом, співробітником Руді Джуліані, відповідно до повістки, врученої йому 10 жовтня 2019 року,

– підкреслили там.

Зауважимо, що частина з цих матеріалів містить особисті дані, тому їх не оприлюднять.

Що відомо про нові докази у справі імпічменту Трампа

Зокрема, Парнас надав нотатки, зроблені на аркушах, які видають у готелі Ritz-Carlton у Відні, де містяться такі слова: "змусь Зеленського оголосити, що справу Байдена будуть розслідувати", "налагодь спілкування із Зеленським без (Пінчука та Коломойського)", передає "Громадське".



Одна з нотаток, яка міститься в переданих Комітетом із питань розвідки матеріалах: тут написано: "get Zalensky [sic] to Annonce [sic] that the Biden case will Be Investigated" і "start commun[icating] with Zalensky [sic] without (Pinchuk or Kolomoisky)"

Там також містяться згадки про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів і про Лені Дейвіса — американського лобіста й політконсультанта, який підтримував Гіларі Клінтон і представляв інтереси Майкла Коена — ексадвоката Трампа, якого в США засудили за дачу неправдивих свідчень. В одній із нотаток написано: "Позбався Лені Девіса (делікатно)".

Крім того, опубліковано копію листа, який 10 травня 2019 року Джуліані направив Зеленському. У ньому особистий адвокат Трампа "як приватна особа" просив президента України про зустріч 13 – 14 травня. На ній нібито мала бути присутньою і Вікторія Тойнсінґ – американська юрист, яка працювала на команду Трампа під час розслідування спецпрокурора Мюллера.

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Хто з українців фігурує у викладених матеріалах

Серед одержувачів листа вказано й очільника МВС України Арсена Авакова. Парнас 11 травня переслав копію листа якомусь "Сергію" – з контексту випливає, що може йтися про помічника президента Сергія Шефіра. В одному з текстових повідомлень видно підпис цього абонента – "Sergy Sheafer (zalintsky)".



Відповідь абонента, якому Лев Парнас переправив копію листа Джуліані: з підпису випливає, що може йтися про помічника Зеленського Сергія Шефіра

Водночас у оприлюднених документах міститься низка текстових повідомлень між Парнасом та Робертом Гайдом – кандидатом від Республіканської партії до Конгресу, який раніше не згадувався в контексті імпічменту Трампа. З повідомлень випливає, що Гайд організував цілодобове стеження (можливо, і за телефоном і комп'ютером також) за експослом США в Україні Марі Йованович, коли вона ще перебувала в Києві. Він неодноразово називав її непристойними словами.

Копії текстових повідомлень Парнаса показують, що він підтримував спілкування з багатьма учасниками історії про імпічмент Трампа. Окрім Джуліані, Парнас переписувався з:

головою СБУ Іваном Бакановим ,

, колишніми генпрокурорами України Віктором Шокіним і Юрієм Луценко м;

і м; міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим ;

; особистим помічником Зеленського Андрієм Єрмаком ;

; олігархом Ігорем Коломойським: із ними він, зокрема, намагався домовитися про зустріч особистого адвоката Трампа з Зеленським.

Переписка Парнаса з Луценком

До слова, Луценко у своїх повідомленнях нарікав на тодішню послиню США в Україні Марі Йованович та називав її "дурепою". Парнас, зі свого боку, запевняв Луценка, що в США його вважають "справжнім героєм України".

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Переписка Льва Парнаса з Робертом Гайдом. Переклад повідомлень: "Гей, брате, ми відступаємо??? Чи тобі ще потрібні ці стеження, бережи себе", "У неї були відвідувачі", "Підтверджую: в нас є людина всередині", "Гей, брате, скажи мені, що ми робимо, який наступний крок"

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді вже підтвердив, що його клієнт є готовим свідчити у справі імпічменту Трампа.

HPSCI has just transmitted evidence from Lev Parnas to the Judiciary Committee, which it deemed relevant to @POTUS’ impeachment inquiry. Mr. Parnas remains committed to testifying as to all the actions he took in Ukraine on behalf of @realDonaldTrump. #LetLevSpeak #LevRemembers pic.twitter.com/udaua1zwPj — Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 14, 2020

Що відомо про імпічмент Трампа: коротко