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      Змусь Зеленського розслідувати Байдена: з'явилися нові докази у справі імпічменту Трампа

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      Дональд Трамп / Getty Images

      Комітет із питань розвідки Палати представників США оприлюднив нові свідчення у справі імпічменту Дональда Трампа. Отримав він ці документи від Лева Парнаса – американського бізнесмена українського походження, пов’язаного з адвокатом америнського президента Рудольфом Джуліані.

      На офіційному сайті Комітету зазначено, що відповідні документи вже передали до Сенату США, де найближчим часом будуть розглядати імпічмент Трампа.

      Радимо ознайомитися! Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру

      Представлені докази включають телефонні записи, а також нові документи та матеріали, надані Комітету з розвідки Левом Парнасом, співробітником Руді Джуліані, відповідно до повістки, врученої йому 10 жовтня 2019 року,
      – підкреслили там.

      Зауважимо, що частина з цих матеріалів містить особисті дані, тому їх не оприлюднять.

      Що відомо про нові докази у справі імпічменту Трампа

      Зокрема, Парнас надав нотатки, зроблені на аркушах, які видають у готелі Ritz-Carlton у Відні, де містяться такі слова: "змусь Зеленського оголосити, що справу Байдена будуть розслідувати", "налагодь спілкування із Зеленським без (Пінчука та Коломойського)", передає "Громадське".

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      Трамп, Зеленський, Парнас, США, імпічмент
      Одна з нотаток, яка міститься в переданих Комітетом із питань розвідки матеріалах: тут написано: "get Zalensky [sic] to Annonce [sic] that the Biden case will Be Investigated" і "start commun[icating] with Zalensky [sic] without (Pinchuk or Kolomoisky)"

      Там також містяться згадки про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів і про Лені Дейвіса — американського лобіста й політконсультанта, який підтримував Гіларі Клінтон і представляв інтереси Майкла Коена — ексадвоката Трампа, якого в США засудили за дачу неправдивих свідчень. В одній із нотаток написано: "Позбався Лені Девіса (делікатно)".

      Крім того, опубліковано копію листа, який 10 травня 2019 року Джуліані направив Зеленському. У ньому особистий адвокат Трампа "як приватна особа" просив президента України про зустріч 13 – 14 травня. На ній нібито мала бути присутньою і Вікторія Тойнсінґ – американська юрист, яка працювала на команду Трампа під час розслідування спецпрокурора Мюллера.

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      Хто з українців фігурує у викладених матеріалах 

      Серед одержувачів листа вказано й очільника МВС України Арсена Авакова. Парнас 11 травня переслав копію листа якомусь "Сергію" – з контексту випливає, що може йтися про помічника президента Сергія Шефіра. В одному з текстових повідомлень видно підпис цього абонента – "Sergy Sheafer (zalintsky)".

      Трамп, Зеленський, Парнас, США, імпічмент, Сергій Шефір

      Трамп, Зеленський, Парнас, США, імпічмент, Сергій Шефір
      Відповідь абонента, якому Лев Парнас переправив копію листа Джуліані: з підпису випливає, що може йтися про помічника Зеленського Сергія Шефіра

      Водночас у оприлюднених документах міститься низка текстових повідомлень між Парнасом та Робертом Гайдом – кандидатом від Республіканської партії до Конгресу, який раніше не згадувався в контексті імпічменту Трампа. З повідомлень випливає, що Гайд організував цілодобове стеження (можливо, і за телефоном і комп'ютером також) за експослом США в Україні Марі Йованович, коли вона ще перебувала в Києві. Він неодноразово називав її непристойними словами.

      Копії текстових повідомлень Парнаса показують, що він підтримував спілкування з багатьма учасниками історії про імпічмент Трампа. Окрім Джуліані, Парнас переписувався з:

      • головою СБУ Іваном Бакановим,
      • колишніми генпрокурорами України Віктором Шокіним і Юрієм Луценком;
      • міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим;
      • особистим помічником Зеленського Андрієм Єрмаком;
      • олігархом Ігорем Коломойським: із ними він, зокрема, намагався домовитися про зустріч особистого адвоката Трампа з Зеленським.

      Переписка Парнаса з Луценком 

      До слова, Луценко у своїх повідомленнях нарікав на тодішню послиню США в Україні Марі Йованович та називав її "дурепою". Парнас, зі свого боку, запевняв Луценка, що в США його вважають "справжнім героєм України".

      Зверніть увагу! Луценко: Йованович сказала неправду Конгресу США

      Переписка Льва Парнаса з Робертом Гайдом. Переклад повідомлень: "Гей, брате, ми відступаємо??? Чи тобі ще потрібні ці стеження, бережи себе", "У неї були відвідувачі", "Підтверджую: в нас є людина всередині", "Гей, брате, скажи мені, що ми робимо, який наступний крок"

      Адвокат Парнаса Джозеф Бонді вже підтвердив, що його клієнт є готовим свідчити у справі імпічменту Трампа.

      Що відомо про імпічмент Трампа: коротко 

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      • 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі має голосувати Сенат, однак там більшість належить республіканцям, тому навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Шефір Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Володимир Зеленський Президент України Арсен Аваков Ігор Коломойський Юрій Луценко Іван Баканов
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