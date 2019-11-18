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      Луценко: Йованович сказала неправду Конгресу США

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      Юрій Луценко та Марі Йованович / Соцмережі

      Колишній генпрокурор Юрій Луценко вважає, що експослиня США в Україні Марі Йованович під час виступу у Конгресі збрехала. Він переконує, що хотів повернути в Україну вкрадені 7 млрд доларів, але не знайшов підтримки у посольства.

      Як підкреслив колишній очільник ГПУ у коментарі "Українській правді", він звертався до посольства США в Україні з проханням організувати зустріч зі своїм американським колегою. З ним Луценко хотів обговорити питання повернення 7 мільярдів доларів, які начебто оточення президента-втікача Віктора Януковича вивело з України до США.

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      "Коли ми спецконфіскували півтора мільярда, вони пройшли через понад 10 різних офшорів, що є пов'язаними між собою одними й тими ж особами. Деякі офшори також були присутніми і у виведенні 7 мільярдів... Відповідно я звернувся до уповноважених осіб США допомогти нам з розслідуванням цієї справи. Відповіді я не отримав", – розповів колишній генпрокурор.

      За його словами, у показах Марі Йованович Конгресу є пряма брехня. Вона нібито стверджує, що Луценко хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме хоче обговорити в Штатах. І він взяв ці документи.

      Марі Йованович сказала неправду Конгресу США, коли сказала, що я не надав інформації, з чим я хочу зустрітися з генеральним прокурором США. Що означає для України 7 мільярдів доларів, ви, напевно, уявляєте? Якщо півтора мільярда дозволили переозброїти армію, почати будувати дороги, будувати військову інфраструктуру тощо. Тому в мене був національний інтерес та були амбіції досягти результат. Я хотів домогтися повернення до України 7 мільярдів доларів. На жаль, я не знайшов підтримки ні в центральній правоохоронній системі США, ні у посольстві,
      – переконує Луценко.

      Він додав, допомогти організувати зустріч у США через "свою людину у Вашингтоні" пропонувала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Начебто вона зустрічалась із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, і він цікавився ситуацією щодо компанії Burisma в Україні. Ця розмова відбулася восени 2017 року.

      "Після того до мене приходить один із моїх регіональних прокурорів і каже, що його знайомі передають побажання Джуліані зустрітися зі мною в Нью-Йорку... Це був тодішній прокурор Криму Гюндуз Мамедов. Перед цим він був прокурором в Одесі та там якось познайомився з одним із двох радників Джуліані", – підсумував колишній очільник ГПУ.

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      Що говорила Йованович під час слухань у Конгресі щодо імпічменту Трампа

      За словами Йованович, коли Луценко очолив ГПУ, він мав 3 цілі:

      • реформа Генпрокуратури,
      • покарання відповідальних за вбивства невинних на Майдані,
      • розслідування відмивання грошей, аби повернути 40 мільярдів доларів, які експрезидент Януковив вивів з України.

      Йовоанович підкреслила, що жодної з них Луценко не досягнув.

      Також вона додла, що Луценко "хотів, щоб посольство США організувало зустріч з генеральним прокурором (американським – 24 канал), керівником ФБР та іншими (високопосадовцями США – 24 канал)".

      Він заявляв, що має для них важливу інформацію. Та ми не організовуємо зустрічі перших осіб, на яких керівник іноземної установи може надати інформацію – невідомо, чи правдиву, а чи ні. Тепер я розумію, що це була неправдива інформація щодо мене – що я дала йому перелік осіб, яких не можна переслідувати, перелік недоторканних,
      – наголосила дипломатка.

      Крім того, Йованович заявила, що у цілеспрямованій компанії проти неї, окрім Луценка, брав участь і його попередник Віктор Шокін. Їх вона назвала українськими впливовими особами, які маніпулювали американським урядом і звикли діяти за "правилами корупції". Це і вплинуло на її усунення з посади.

      Суть справи про імпічмент Трампу та до чого тут Йованович: коротко 

      25 липня 2019 року Трамп і Зеленський говорили телефоном, американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. 

      Детальніше! Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови (повний текст українською мовою у перекладі 24 каналу читайте тут). І Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

      У цій же стенограмі був уривок щодо Йованович. Трамп сказав українському колезі, що Йованович мала справу в Україні з "поганими людьми" та від неї не варто чекати чогось доброго. Зеленський при цьому сказав: "Я з вами на 100% погоджуюсь"

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Новини США Імпічмент Трампа
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