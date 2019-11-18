Луценко: Йованович сказала неправду Конгрессу США

Бывший генпрокурор Юрий Луценко считает, что экс-посол США в Украине Мари Йованович во время выступления в Конгрессе солгала. Он утверждает, что хотел вернуть в Украину украденные 7 млрд долларов, но не нашел поддержки у посольства.

Как подчеркнул бывший глава ГПУ в комментарии "Украинской правде", он обращался к посольству США в Украине с просьбой организовать встречу со своим американским коллегой. С ним Луценко хотел обсудить вопрос возвращения 7 миллиардов долларов, которые якобы окружение беглого президента Виктора Януковича вывело из Украины в США.

Обратите внимание! Я была шокирована и напугана, – Йованович о разговоре Трампа и Зеленского

"Когда мы спецконфисковали полтора миллиарда, они прошли через более 10 различных офшоров, связанных между собой одними и теми же лицами. Некоторые оффшоры также присутствовали и в выводе 7 миллиардов... Соответственно я обратился к уполномоченным лицам США помочь нам с расследованием этого дела. Ответа я не получил", – рассказал бывший генпрокурор.

По его словам, в показаниях Мари Йованович Конгрессу есть прямая ложь. Она якобы утверждает, что Луценко хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно хочет обсудить в Штатах. И он взял эти документы.

Мари Йованович сказала неправду Конгрессу США, когда сказала, что я не предоставил информации, с чем я хочу встретиться с генеральным прокурором США. Что означает для Украины 7 миллиардов долларов, вы, наверняка, представляете? Если полтора миллиарда позволили перевооружить армию, начать строить дороги, строить военную инфраструктуру и тому подобное. Поэтому у меня был национальный интерес и были амбиции достичь результата. Я хотел добиться возвращения в Украину 7 миллиардов долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни в центральной правоохранительной системе США, ни в посольстве,

– убеждает Луценко.

Он добавил, помочь организовать встречу в США через "своего человека в Вашингтоне" предлагала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Якобы она встречалась с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, и он интересовался ситуацией относительно компании Burisma в Украине. Этот разговор состоялся осенью 2017 года.

"После этого ко мне приходит один из моих региональных прокуроров и говорит, что его знакомые передают пожелания Джулиани встретиться со мной в Нью-Йорке... Это был тогдашний прокурор Крыма Гюндуз Мамедов. Перед этим он был прокурором в Одессе и там однажды познакомился с одним из двух советников Джулиани", – подытожил бывший глава ГПУ.

Интересно! Луценко предоставлял информацию адвокату Трампа с согласия Порошенка, – Джордж Кент

Что говорила Йованович во время слушаний в Конгрессе по импичменту Трампа

По словам Йованович, когда Луценко возглавил ГПУ, у него были 3 цели:

реформа Генпрокуратуры,

наказание ответственных за убийства невинных на Майдане,

расследование отмывания денег, чтобы вернуть 40 миллиардов долларов, которые бывший президент Янукович вывел из Украины.

Йовоанович подчеркнула, что ни одной из них Луценко не достиг.

Также она додла, что Луценко "хотел, чтобы посольство США организовало встречу с генеральным прокурором (американским – 24 канал), руководителем ФБР и другими (высокопоставленными чиновниками США – 24 канал)".

Он заявлял, что имеет для них важную информацию. Но мы не организовываем встречи первых лиц, на которых руководитель иностранного учреждения может предоставить информацию – неизвестно, правдивую или нет. Теперь я понимаю, что это была ложная информация относительно меня – что я дала ему список лиц, которых нельзя преследовать, список неприкасаемых,

– отметила дипломат.

Кроме того, Йованович заявила, что в целенаправленной компании против нее, кроме Луценко, участвовал и его предшественник Виктор Шокин. Их она назвала украинскими влиятельными лицами, которые манипулировали американским правительством и привыкли действовать по "правилам коррупции". Это и повлияло на ее отстранение от должности.

Суть дела об импичменте Трампу и при чем здесь Йованович: коротко

25 июля 2019 года Трамп и Зеленский говорили по телефону, американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

Подробнее! Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора (полный текст на русском языке в переводе 24 канала читайте здесь). И Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

В этой же стенограмме был отрывок относительно Йованович. Трамп сказал украинскому коллеге, что Йованович имела дело в Украине с "плохими людьми" и от нее не стоит ожидать чего-то хорошего. Зеленский при этом сказал: "Я с вами на 100% согласен".