Я была шокирована и напугана, – Йованович о разговоре Трампа и Зеленского

Разговор президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского вызвал громкий скандал в мире. Экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович отметила, что шокирована этой беседой и тем, что оба лидера обсуждали ее увольнение.

Стенограмму показаний Мари Йованович, данных в рамках процедуры импичмента президента Трампа, опубликовали демократы Палаты представителей США.

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Экс-посол отметила, что она была "шокирована" и "напугана", когда узнала, что Трамп в частной беседе говорил президенту Зеленскому, что ей "придется смириться с некоторыми вещами".

Я была шокирована. Имею в виду, что я была очень удивлена прежде всего тем, что неоднократно фигурировала в телефонном разговоре президента (Трампа, – 24 канал). А во-вторых, что президент говорил обо мне или любом другом после таким образом с иностранным коллегой,

– сказала Йованович.

По словам экс-посла, она не понимает, что именно имел в виду Трамп, когда говорил, что "она должна пройти через некоторые вещи". Однако, Йованович была обеспокоена этим заявлением.

Кроме того, дипломат чувствовала угрозу за острую критику ее работы в Украине, которую обсуждали Трамп и Зеленский.

Мари Йованович возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года. Уже в мае 2019 года ее уволили.



Согласно данным американских СМИ, Йованович отстранили от должности в Украине за то, что она отказалась давить на украинских чиновников в деле Джо Байдена. Якобы об этом Йованович просил адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани.

Что говорили Трамп и Зеленский о Йованович?

Американский президент сказал украинскому коллеге, что Йованович имела дело в Украине с "противными людьми" и он нее не стоит ожидать чего-то хорошего. Зеленский поблагодарил Трампа за эти предупреждения.

Это здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я с вами на 100% согласен. Ее отношение к моим людям было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента настолько хорошо,

– ответил Зеленский.

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