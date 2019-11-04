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      Я была шокирована и напугана, – Йованович о разговоре Трампа и Зеленского

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      Опубликовали стенограмму показаний Йованович по делу импичмента Трампа
      Опубликовали стенограмму показаний Йованович по делу импичмента Трампа / rbc.ua

      Разговор президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского вызвал громкий скандал в мире. Экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович отметила, что шокирована этой беседой и тем, что оба лидера обсуждали ее увольнение.

      Стенограмму показаний Мари Йованович, данных в рамках процедуры импичмента президента Трампа, опубликовали демократы Палаты представителей США.

      Интересно: Как в США разыгрывают карту Украины, или Сдадут ли республиканцы Трампа?

      Экс-посол отметила, что она была "шокирована" и "напугана", когда узнала, что Трамп в частной беседе говорил президенту Зеленскому, что ей "придется смириться с некоторыми вещами".

      Я была шокирована. Имею в виду, что я была очень удивлена прежде всего тем, что неоднократно фигурировала в телефонном разговоре президента (Трампа, – 24 канал). А во-вторых, что президент говорил обо мне или любом другом после таким образом с иностранным коллегой,
      – сказала Йованович.

      По словам экс-посла, она не понимает, что именно имел в виду Трамп, когда говорил, что "она должна пройти через некоторые вещи". Однако, Йованович была обеспокоена этим заявлением.

      Кроме того, дипломат чувствовала угрозу за острую критику ее работы в Украине, которую обсуждали Трамп и Зеленский.

      Мари Йованович возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года. Уже в мае 2019 года ее уволили.

      Согласно данным американских СМИ, Йованович отстранили от должности в Украине за то, что она отказалась давить на украинских чиновников в деле Джо Байдена. Якобы об этом Йованович просил адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани.

      Что говорили Трамп и Зеленский о Йованович?

      Американский президент сказал украинскому коллеге, что Йованович имела дело в Украине с "противными людьми" и он нее не стоит ожидать чего-то хорошего. Зеленский поблагодарил Трампа за эти предупреждения.

      Это здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я с вами на 100% согласен. Ее отношение к моим людям было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента настолько хорошо,
      – ответил Зеленский.

      По теме: Импичмент Трампа: какую цену может заплатить Украина

      Скандальный разговор Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Телефонный разговор Зеленского и Трампа Скандал Импичмент Трампа
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