Я була шокована і налякана, – Йованович про розмову Трампа і Зеленського

Розмова президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського спричинила гучний скандал у світі. Експослиня Штатів в Україні Марі Йованович відзначила, що шокована цією бесідою та тим, що обидва лідери обговорювали її звільнення.

Стенограму свідчень Марі Йованович, даних в межах процедури імпічменту президента Трампа, опублікували демократи Палати представників США.

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Експослиня відзначила, що вона була "шокована" і "налякана", коли дізналася, що Трамп в приватній розмові казав президенту Зеленському, що їй "доведеться змиритися з деякими речима".

Я була шокована. Маю на увазі, що я була дуже здивована перш за все тим, що неодноразово фігурувала у телефонній розмові президента (Трампа, – 24 канал). А по-друге, що президент говорив про мене чи будь-якого іншого посла таким чином до іноземного колеги,

– сказала Йованович.

За словами експослині, вона не розуміє, що саме мав на увазі Трамп, коли говорив, що "вона має пройти через деякі речі". Проте, Йованович була стурбована цією заявою.

Окрім того, дипломатка відчувала загрозу через гостру критику її роботи в Україні, яку обговорювали Трамп і Зеленський.

Марі Йованович очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року. Вже у травні 2019 року її звільнили.



Згідно з даними американських ЗМІ, Йованович відсторонили від посади в Україні через те, що вона відмовилась тиснути на українських посадовців у справі Джо Байдена. Начебто про це Йованович просив адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джуліані.

Що говорили Трамп і Зеленський про Йованович?

Американський президент сказав українському колезі, що Йованович мала справу в Україні з "противними людьми" і він неї не варто чекати чогось доброго. Зеленський подякував Трампу за ці застреження.

Це чудово, що ви були першим, хто розповів мені, що вона була поганим послом. Я з вами на 100% погоджуюсь. Її ставлення до моїх людей було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці. Вона б не прийняла мене як нового президента настільки добре,

– відповів Зеленський.

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