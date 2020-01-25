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      Госсекретарь США Помпео выругался на журналистку из-за вопросов об Украине

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      Майк Помпео попал в скандал из-за вопроса журналистки об Украине / Фото из Twitter

      Журналистка американского радио NPR Мэри Луиза Келли заявила, что после интервью с государственным секретарем США Майк Помпео последний повел ее в свой кабинет, где стал долго и громко кричать. Все из-за вопросов об Украине, которые в ходе интервью озвучила журналистка.

      Более того, кроме крика он использовал и F-word (бранное слово; то же самое, что и слово на букву "Х"). Об этом журналистка Луиза Келли рассказала радио NPR, на котором работает.

      К слову: Помпео подтвердил, что в ближайшее время приедет в Украину

      Меня привели в частную гостиную госсекретаря, где он кричал на меня примерно столько же времени, сколько длилось само интервью. Ему совсем не нравилось, что я спросила об Украине,
      – рассказала журналистка.

      Позже, по ее словам, Майк Помпео спросил, считает ли она, что американцы заботятся об Украине, и попросил показать нашу страну на карте, которая не содержала никаких обозначений.

      Что именно обсуждалось в скандальном интервью

      Сначала в интервью обсуждался вопрос противостояния с Ираном. Но позже журналистка спросила об Украине и бывшем американском после Мари Йованович.

      Это сильно разозлило Майка Помпео, который подчеркнул, что согласился на интервью только для того, чтобы ответить на вопросы по Ирану.

      "Вы думаете, что США сейчас ничего не делают для Украины? Барак Обама выдавал Украине сухпайки, мы же даем "Джавелины". Предыдущая администрация ничего не сделала, чтобы искоренить коррупцию, а мы над этим работаем. И будем это делать и дальше", – сказал госсекретарь.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт между США и Ираном Журналисты Скандал Майк Помпео Новости США
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