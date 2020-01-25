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      Держсекретар США Помпео вилаявся на журналістку через питання про Україну

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      Майк Помпео потрапив у скандал через запитання журналістки про Україну / фото з твіттера

      Журналістка американського радіо NPR Мері Луїза Келлі заявила, що після інтерв'ю з державним секретарем США Майком Помпео останній повів її у свій кабінет, де став довго і голосно кричати. Усе через питання про Україну, які у ході інтерв'ю озвучила журналістка.

      Ба більше, крім крику він викорстовував і F-word (лайливе слово; те ж саме, що й слово на літеру "Х"). Про це журналістка Луїза Келлі розповіла радіо NPR, на якому працює.

      До слова: Помпео підтвердив, що найближчим часом приїде в Україну

      Мене привели до приватної вітальні держсекретаря, де він кричав на мене приблизно стільки ж часу, скільки тривало саме інтерв'ю. Йому геть не подобалося, що я запитала про Україну,
      – розповіла журналістка.

      Пізніше, за її словами, Майк Помпео запитав, чи вважає вона, що американці дбають про Україну, та попросив показати нашу державу на мапі, яка не містила жодних позначень.

      Що саме обговорювалося у скандальному інтерв'ю

      Спершу в інтерв'ю обговорювалося питання протистояння з Іраном. Та пізніше журналістка запитала про Україну та колишнього американськог опосла в ній Марі Йовановіч.

      Це неабияк розлютило Майка Помпео, який наголосив, що погодився на інтерв'ю лише для того, щоб відповісти на запитання щодо Ірану.

      "Ви думаєте, що США зараз нічого не робить для України? Барак Обама видавав Україні сухпайки, ми ж – даємо "Джавеліни". Попередня адміністрація нічого не зробила, щоб викорінити корупцію, а ми над цим працюємо. І будемо це робити і надалі", – сказав держсекретар.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Майк Помпео Скандал Журналісти Конфлікт між США та Іраном
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