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      Відома дата візиту Помпео в Україну

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      Помпео відвідає Україну 30 січня / Getty Images

      Державний секретар США Майк Помпео здійснить візит до Києва 30 січня. Окрім України, наприкінці січня американський чиновник відвідає декілька країн Європи та Азії.

      Перед візитом до Києва Помпео відвідає Велику Британію, пише білоруське бюро "Радіо Свобода" з посиланням на дипломатичні джерела.

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      Куди з візитами їде Помпео:

      • У Лондон – 29-30 січня;
      • Київ – 30 січня;
      • Мінськ – 1 лютого;
      • Нур-Султан – 1-2 лютого;
      • Ташкент – 2-3 лютого.

      Чому Помпео відтерміновував візит в Україну?

      Держсекретар США планував відвідати Україну ще 3 січня, але відтермінував візит. Усе через загострення на Близькому Сході: напад 31 січня на американське посольство у Багдаді та вбивство іранського генерала Сулеймані

      В Україні Помпео планував зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини США Новини України Новини політики Майк Помпео
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