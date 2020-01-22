Відома дата візиту Помпео в Україну

Державний секретар США Майк Помпео здійснить візит до Києва 30 січня. Окрім України, наприкінці січня американський чиновник відвідає декілька країн Європи та Азії.

Перед візитом до Києва Помпео відвідає Велику Британію, пише білоруське бюро "Радіо Свобода" з посиланням на дипломатичні джерела.

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Куди з візитами їде Помпео:

У Лондон – 29-30 січня;

Київ – 30 січня;

Мінськ – 1 лютого;

Нур-Султан – 1-2 лютого;

Ташкент – 2-3 лютого.

Чому Помпео відтерміновував візит в Україну?

Держсекретар США планував відвідати Україну ще 3 січня, але відтермінував візит. Усе через загострення на Близькому Сході: напад 31 січня на американське посольство у Багдаді та вбивство іранського генерала Сулеймані

В Україні Помпео планував зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.