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      Сенаторка США розкритикувала Трампа через недостатній захист України від Росії

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      Трамп не приділяє належної уваги захисту України від Росії, – сенаторка США / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп насправді ставить власні інтереси вище, ніж необхідність допомоги Україні в справі захисту від російської агресії.

      Теперішній процес процедури імпічменту покаже "продажність теперішньої адміністрації", про це сказала сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Воррен стверджує, повідомляє СNN.

      До теми: "Змусь Зеленського розслідувати Байдена": з'явилися нові докази у справі імпічменту Трампа

      Таку заяву вона зробила під час перших в нинішньому році загальнонаціональних теледебатів претендентів на висунення кандидатом від Демократичної партії на виборах президента США 2020 року.

      У нас на руках судовий процес в рамках процедури імпічменту (в Сенаті Конгресу США – 24 канал). Я буду там, так як це мій прямий обов’язок,
      – додала Воррен.

      Сенаторка вважає, що Трамп "допомагає лише сам собі".

      “Мова тут йде про те, що Дональд Трамп ставить себе самого понад усе. Не американські інтереси, не народ Сполучених Штатів, навіть не допомогу Україні в захисті від Росії", – наголосила вона.

      Чому Дональдові Трампу загрожує імпічмент і до чого тут Україна 

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      • 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі має голосувати Сенат, однак там більшість належить республіканцям, тому навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Війна на Донбасі Дональд Трамп Новини Росії
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