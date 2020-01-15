Сенаторка США розкритикувала Трампа через недостатній захист України від Росії

Президент США Дональд Трамп насправді ставить власні інтереси вище, ніж необхідність допомоги Україні в справі захисту від російської агресії.

Теперішній процес процедури імпічменту покаже "продажність теперішньої адміністрації", про це сказала сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Воррен стверджує, повідомляє СNN.

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Таку заяву вона зробила під час перших в нинішньому році загальнонаціональних теледебатів претендентів на висунення кандидатом від Демократичної партії на виборах президента США 2020 року.

У нас на руках судовий процес в рамках процедури імпічменту (в Сенаті Конгресу США – 24 канал). Я буду там, так як це мій прямий обов’язок,

– додала Воррен.

Сенаторка вважає, що Трамп "допомагає лише сам собі".

“Мова тут йде про те, що Дональд Трамп ставить себе самого понад усе. Не американські інтереси, не народ Сполучених Штатів, навіть не допомогу Україні в захисті від Росії", – наголосила вона.

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