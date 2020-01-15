Сенатор США раскритиковала Трампа из-за недостаточной защиты Украины от России

Президент США Дональд Трамп на самом деле ставит собственные интересы выше, чем необходимость помощи Украине в деле защиты от российской агрессии.

Нынешний процесс процедуры импичмента покажет "продажность нынешней администрации", об этом сказала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен утверждает, сообщает СNN.

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Такое заявление она сделала во время первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

У нас на руках судебный процесс в рамках процедуры импичмента (в Сенате Конгресса США – 24 канал). Я буду там, так как это моя прямая обязанность,

– добавила Уоррен.

Сенатор считает, что Трамп "помогает только сам себе".

"Речь здесь идет о том, что Дональд Трамп ставит себя самого превыше всего. Не американские интересы, не народ Соединенных Штатов, даже не помощь Украине в защите от России", – подчеркнула она.

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