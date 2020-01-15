Сенатор США раскритиковала Трампа из-за недостаточной защиты Украины от России
Президент США Дональд Трамп на самом деле ставит собственные интересы выше, чем необходимость помощи Украине в деле защиты от российской агрессии.
Нынешний процесс процедуры импичмента покажет "продажность нынешней администрации", об этом сказала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен утверждает, сообщает СNN.
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Такое заявление она сделала во время первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.
У нас на руках судебный процесс в рамках процедуры импичмента (в Сенате Конгресса США – 24 канал). Я буду там, так как это моя прямая обязанность,
– добавила Уоррен.
Сенатор считает, что Трамп "помогает только сам себе".
"Речь здесь идет о том, что Дональд Трамп ставит себя самого превыше всего. Не американские интересы, не народ Соединенных Штатов, даже не помощь Украине в защите от России", – подчеркнула она.
Почему Дональду Трампу грозит импичмент и при чем здесь Украина
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство принадлежит республиканцам, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.