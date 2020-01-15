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      Сенатор США раскритиковала Трампа из-за недостаточной защиты Украины от России

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      Трамп не уделяет должного внимания защите Украины от России, – сенатор США / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп на самом деле ставит собственные интересы выше, чем необходимость помощи Украине в деле защиты от российской агрессии.

      Нынешний процесс процедуры импичмента покажет "продажность нынешней администрации", об этом сказала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен утверждает, сообщает СNN.

      К теме: "Заставь Зеленского расследовать Байдена": есть новые доказательства по делу импичмента Трампа

      Такое заявление она сделала во время первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

      У нас на руках судебный процесс в рамках процедуры импичмента (в Сенате Конгресса США – 24 канал). Я буду там, так как это моя прямая обязанность,
      – добавила Уоррен.

      Сенатор считает, что Трамп "помогает только сам себе".

      "Речь здесь идет о том, что Дональд Трамп ставит себя самого превыше всего. Не американские интересы, не народ Соединенных Штатов, даже не помощь Украине в защите от России", – подчеркнула она.

      Почему Дональду Трампу грозит импичмент и при чем здесь Украина

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
      • 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство принадлежит республиканцам, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.
      День рождения Википедии: то, чего вы могли не знать о популярной энциклопедии
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Дональд Трамп Война на Донбассе Новости США
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