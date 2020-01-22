Известна дата визита Помпео в Украину
Государственный секретарь США Майк Помпео осуществит визит в Киев 30 января. Кроме Украины, в конце января американский чиновник посетит несколько стран Европы и Азии.
Перед визитом в Киев Помпео посетит Великобританию, пишет белорусское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на дипломатические источники.
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Куда с визитом едет Помпео:
- В Лондон – 29-30 января;
- Киев – 30 января;
- Минск – 1 февраля;
- Нур-Султан – 1-2 февраля;
- Ташкент – 2-3 февраля.
Почему Помпео отсрочил визит в Украину?
Госсекретарь США планировал посетить Украину еще 3 января, но отсрочил визит. Все из-за обострения на Ближнем Востоке: нападения 31 января на американское посольство в Багдаде и убийство иранского генерала Сулеймани.
В Украине Помпео планировал встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.