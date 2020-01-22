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      Известна дата визита Помпео в Украину

      27 Читати новину українською
      Помпео посетит Украину 30 января / Getty Images

      Государственный секретарь США Майк Помпео осуществит визит в Киев 30 января. Кроме Украины, в конце января американский чиновник посетит несколько стран Европы и Азии.

      Перед визитом в Киев Помпео посетит Великобританию, пишет белорусское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на дипломатические источники.

      Интересно: Сенатор США раскритиковала Трампа из-за недостаточной защиты Украины от России

      Куда с визитом едет Помпео:

      • В Лондон – 29-30 января;
      • Киев – 30 января;
      • Минск – 1 февраля;
      • Нур-Султан – 1-2 февраля;
      • Ташкент – 2-3 февраля.

      Почему Помпео отсрочил визит в Украину?

      Госсекретарь США планировал посетить Украину еще 3 января, но отсрочил визит. Все из-за обострения на Ближнем Востоке: нападения 31 января на американское посольство в Багдаде и убийство иранского генерала Сулеймани.

      В Украине Помпео планировал встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Майк Помпео
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