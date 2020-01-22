Известна дата визита Помпео в Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео осуществит визит в Киев 30 января. Кроме Украины, в конце января американский чиновник посетит несколько стран Европы и Азии.

Перед визитом в Киев Помпео посетит Великобританию, пишет белорусское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на дипломатические источники.

Интересно: Сенатор США раскритиковала Трампа из-за недостаточной защиты Украины от России

Куда с визитом едет Помпео:

В Лондон – 29-30 января;

Киев – 30 января;

Минск – 1 февраля;

Нур-Султан – 1-2 февраля;

Ташкент – 2-3 февраля.

Почему Помпео отсрочил визит в Украину?

Госсекретарь США планировал посетить Украину еще 3 января, но отсрочил визит. Все из-за обострения на Ближнем Востоке: нападения 31 января на американское посольство в Багдаде и убийство иранского генерала Сулеймани.

В Украине Помпео планировал встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.