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      Почему Украина важна для США: заявление Помпео

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      Майк Помпео / Getty Images

      Соединенные Штаты заботятся об Украине, поскольку взяли на себя обязательства. Кроме того, в Вашингтоне считают Украину крупным партнером и имеют ряд других важных интересов.

      Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео в комментарии информационному агентству Bloomberg. По словам дипломата, политика США на украинском направлении имеет значение для рядового американца, поскольку Украина находится на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы.

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      "Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства, которые означали, что мы поможем им (украинцам – 24 канал) в целом ряде вещей, чтобы они могли оставаться суверенной нацией в безопасности", – подчеркнул Помпео.

      Он добавил, что Соединенные Штаты "заботятся о демократии" везде в мире.

      Украина – крупный торговый партнер для США. Америка имеет ряд интересов в контексте Украины, и я думаю, что уровень ресурсов, которые мы выделили на этом направлении, отражает уровень нашей заинтересованности,
      –  отметил государственный секретарь США.

      Помпео также отметил, что американская политика в отношении Украины основывается "на фундаментальных принципах уменьшения остатков коррупции и помощи украинскому народу в усилении демократии, которая находится под угрозой со стороны России".

      Заметим, что Помпео осуществит визит в Киев 30 января. В общем американский чиновник должен посетить несколько стран Европы и Азии. Госсекретарь США планировал посетить Украину еще 3 января, но отсрочил визит в связи с обострением на Ближнем Востоке.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости США Майк Помпео Новости политики
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