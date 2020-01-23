Почему Украина важна для США: заявление Помпео

Соединенные Штаты заботятся об Украине, поскольку взяли на себя обязательства. Кроме того, в Вашингтоне считают Украину крупным партнером и имеют ряд других важных интересов.

Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео в комментарии информационному агентству Bloomberg . По словам дипломата, политика США на украинском направлении имеет значение для рядового американца, поскольку Украина находится на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы.

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" Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства, которые означали, что мы поможем им (украинцам – 24 канал) в целом ряде вещей, чтобы они могли оставаться суверенной нацией в безопасности", – подчеркнул Помпео.

Он добавил, что Соединенные Штаты "заботятся о демократии" везде в мире.

Украина – крупный торговый партнер для США. Америка имеет ряд интересов в контексте Украины, и я думаю, что уровень ресурсов, которые мы выделили на этом направлении, отражает уровень нашей заинтересованности,

– отметил государственный секретарь США.

Помпео также отметил, что американская политика в отношении Украины основывается " на фундаментальных принципах уменьшения остатков коррупции и помощи украинскому народу в усилении демократии , которая находится под угрозой со стороны России".