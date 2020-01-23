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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Чому Україна є важливою для США: заява Помпео

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      Майк Помпео / Getty Images

      Сполучені Штати дбають про Україну, оскільки взяли на себе зобов'язання. Крім того, у Вашингтоні вважають Україну великим партнером та мають низку інших важливих інтересів.

      Відповідну заяву зробив держсекретар США Майк Помпео у коментарі інформаційній агенції Bloomberg. За словами дипломата, політика США на українському напрямку має значення для пересічного американця, оскільки Україна перебуває на кордоні між демократією й тиранією у східній частині Європи.

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      "Це нація, яка відмовилася від своєї ядерної зброї наприкінці холодної війни, і Америка взяла на себе зобов’язання, які означали, що ми допоможемо їм (українцям – 24 канал) у цілій низці речей, щоб вони могли залишатися суверенною нацією в безпеці", – підкреслив Помпео.

      Він додав, що Сполучені Штати "дбають про демократію" скрізь у світі.

      Україна – великий торговельний партнер для США. Америка має низку інтересів в контексті України, і я думаю, що рівень ресурсів, які ми виділили на цьому напрямку, відображає рівень нашої зацікавленості,
      – зауважив державний секретар США.

      Помпео також зазначив, що американська політика щодо України засновується "на фундаментальних принципах зменшення залишків корупції та допомоги українському народові в посиленні демократії, яка перебуває під загрозою з боку Росії".

      Зауважимо, що Помпео здійснить візит до Києва 30 січня. Загалом американський чиновник має відвідати декілька країн Європи та Азії. Держсекретар США планував відвідати Україну ще 3 січня, але відтермінував візит у зв'язку із загостренням на Близькому Сході.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Майк Помпео Новини США
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