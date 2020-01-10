Розслідування катастрофи МАУ: Помпео запропонував Зеленському допомогу

Держсекретар США Майк Помпео запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Таку пропозицію він зробив під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Порозмовляв з президентом Володимиром Зеленським, щоб висловити мої найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України". Ми з Україною і готові запропонувати нашу підтримку і допомогу в проведенні розслідування", – написав Помпео у твітері.

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Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 10 января 2020 г.

Під час розмови Зеленський поінформував Помпео про перебіг розслідування катастрофи українського літака в Тегерані, повідомили в Офісі президента.

Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні,

– сказав Зеленський.

Сторони також обговорили поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.



Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня.

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Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

Вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Авіасудно прямувало до Борисполя.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.

Після катастрофи польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу.

На місці аварії працюють українські та іноземні фахівці: розслідують причини катастрофи та планують повернути тіла загиблих українців додому.

Мапа падіння літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Які версії причин катастрофи українського літака

Займання двигуна – попередня версія причини катастрофи від аеропорту Імама.

Загорання літака через технічні проблеми – дані попереднього звіту іранської організації цивільної авіації. Там уточнили, що пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув.

Версія несправності двигунів поки не підтверджується, повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Помилку екіпажу літака в авіакомпанії МАУ заперечують.

Удар ракетою, запущеною з іранського зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. Ракета могла бути запущена ненавмисне.

Версію про удар ракетою заперечила організація цивільної авіації Ірану.

Літак насправді збила іранська ракета – ймовірно, ненавмисно. Такі дані розвідок озвучили Трюдо, Трамп, Джонсон та Моріссон.

В РНБО України розглядають 7 версій причин авіакатастрофи: 4 з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування.

Слідчі не виключають, що літак розбився після влучання у нього ракети, проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський.



Які країни вважають, що літак МАУ зазнав катастрофи через удар ракетою / Інфографіка 24 каналу