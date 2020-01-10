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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Літак МАУ в Ірані ймовірно збила ракета: Bellingcat підтвердив геолокацію відео – фотодокази

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      Bellingcat підтвердили геолокацію відео, на якому літак збиває ракета / Bellingcat

      Ввечері 9 січня мережею почали ширити ролик, на якому видно вибух у повітрі. Припускалось, що це кадри останнього польоту українського пасажирського літака МАУ, що розбився під Тегераном. Згодом низка американських ЗМІ підтвердила справжність цього відео. Журналісти додають: відео підтверджує версію про збиття авіасудна ракетою.

      Так, видання The New York Times зв’язалось із людиною, яка зняла відео, отримала його у високій роздільній здатності та підтвердила його справжність. У CNN це підтвердили і з посиланням на власні джерела припустили, що Іран міг випустити по літаку МАУ дві ракети російського виробництва класу "земля – повітря". А ось розслідувачі з Bellingcat встановили геолокацію ролика.

      Увага! Катастрофа МАУ в Ірані: Британія також заявила про збиття українського літака іранською ракетою

      Його зняли на околицях іранської столиці.

      Це відео відзняли у житловому районі в Параді (координати 35.489414, 50.906917), передмісті Тегерана, що на захід від міжнародного аеропорту Імама Хомейні, з якого рейс "Міжнародних Авіаліній України" (PS752) вирушив до Києва,
      – мовиться у повідомленні.

      Камера тут спрямована на північний схід, до траєкторії польоту PS752. У супутникових знімках можна знайти низку елементів вихідного відео, включаючи багатоквартирні блоки, світильники та будівельну зону, розташовану зліва від положення камери.


      Відео зіставили з місцевістю/ зображення Bellingcat

      Вимірявши час, який знадобилося камері, щоб почути вибух (орієнтовно, – 10,7 секунди), ми оцінили прямолінійну відстань події від камери (приблизно в 3,6 кілометра). Використовуючи теорему Піфагора, ми обчислили відстань від камери до події (приблизно 2,8 кілометра). Потім ми побудували траєкторію польоту PS752 (взяті з FlightRadar24),
      – додають журналісти.


      Відео зіставили з траєкторією польоту літака МАУ/ зображення Bellingcat

      У виданні додають: незрозуміло, чому людина, яка тримала камеру, в той час знімала. Ймовірно, було дві ракети, після першого удару автор ролика вирішив розпочати зйомку і зафіксував потрапляння в борт другої ракети.

      Відео, на якому видно, як український літак начебто щось збиває у повітрі:

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

      Попередні версії причин авіакатастрофи:

      • У РНБО розглядають 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.
      • До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
      • У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі.
      • Водночас, державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.
      • Тим часом американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні передають, що український пасажирський літак збила іранська ракета, випущена протиповітряною обороною країни. Після цього повідомлення у мережі з'явився ролик, що підтверджує це та з'явилось припущення: ракетних ударів взагалі могло бути 2.
      • Сумніви щодо технічних несправностей українського літака має й американський лідер Дональд Трамп. Він каже: ймовірно, "хтось здійснив помилку" і "трапилось щось дуже жахливе".
      • З посиланням на розвідку країни, канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що український літак над Тегераном збила ракета класу "земля – повітря". Її начебто випустили випадково. Це підтвердив і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
      • Тим часом Організація цивільної оборони Ірану відкидає версію про збиття літака. Там кажуть: в небі у той час було багато інших літаків на тій же висоті.


      Версії причин катастрофи літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

      Коли востаннє падали українські пасажирські літаки: катастрофи в Ірані та Греції
      9 січня
      5640
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран авіація
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