Літак МАУ в Ірані ймовірно збила ракета: Bellingcat підтвердив геолокацію відео – фотодокази

Ввечері 9 січня мережею почали ширити ролик, на якому видно вибух у повітрі. Припускалось, що це кадри останнього польоту українського пасажирського літака МАУ, що розбився під Тегераном. Згодом низка американських ЗМІ підтвердила справжність цього відео. Журналісти додають: відео підтверджує версію про збиття авіасудна ракетою.

Так, видання The New York Times зв’язалось із людиною, яка зняла відео, отримала його у високій роздільній здатності та підтвердила його справжність. У CNN це підтвердили і з посиланням на власні джерела припустили, що Іран міг випустити по літаку МАУ дві ракети російського виробництва класу "земля – повітря". А ось розслідувачі з Bellingcat встановили геолокацію ролика.

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Його зняли на околицях іранської столиці.

Це відео відзняли у житловому районі в Параді (координати 35.489414, 50.906917), передмісті Тегерана, що на захід від міжнародного аеропорту Імама Хомейні, з якого рейс "Міжнародних Авіаліній України" (PS752) вирушив до Києва,

– мовиться у повідомленні.

Камера тут спрямована на північний схід, до траєкторії польоту PS752. У супутникових знімках можна знайти низку елементів вихідного відео, включаючи багатоквартирні блоки, світильники та будівельну зону, розташовану зліва від положення камери.



Відео зіставили з місцевістю/ зображення Bellingcat

Вимірявши час, який знадобилося камері, щоб почути вибух (орієнтовно, – 10,7 секунди), ми оцінили прямолінійну відстань події від камери (приблизно в 3,6 кілометра). Використовуючи теорему Піфагора, ми обчислили відстань від камери до події (приблизно 2,8 кілометра). Потім ми побудували траєкторію польоту PS752 (взяті з FlightRadar24),

– додають журналісти.



Відео зіставили з траєкторією польоту літака МАУ/ зображення Bellingcat

У виданні додають: незрозуміло, чому людина, яка тримала камеру, в той час знімала. Ймовірно, було дві ракети, після першого удару автор ролика вирішив розпочати зйомку і зафіксував потрапляння в борт другої ракети.

Відео, на якому видно, як український літак начебто щось збиває у повітрі:

#BREAKING: New York Times confirms video to show Ukrainian flight #PS752 and the moment a missile strikespic.twitter.com/nDiZckxyVD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 січня 2020 р.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Попередні версії причин авіакатастрофи:



Версії причин катастрофи літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу