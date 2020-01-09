Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи МАУ в Тегерані: деталі

Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт після того, як зіткнулись з технічними проблемами.

Про це мовиться у попередньому звіті іранської організації цивільної авіації.

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Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі.

За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту, нібито, говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.

У звіті також відзначається, що "після зіткнення із землею стався вибух". Слідчі припускають, що вибух стався через те, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва.

Обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена,

– повідомили в комісії.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне

Український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них були 11 українців (2 пасажири та 9 членів екіпажу). Ніхто не вижив.

Зауважимо, що катастрофа літака сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Причини авіакатастрофи

Іранські служби порятунку знайшли обидві чорні скриньки літака, лише одна з них у доброму стані. Однак глава організації цивільної авіації Тегерана заявив, що вони не передадуть їх компанії Boeing, що може ускладнити розслідування.

Офіційний представник аеропорту Імама Хомейні назвав попередньою причиною авіакатастрофи в Ірані займання двигуна.

Українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Однак потім інформація про це зникла.

В авіакомпанії МАУ також заперечують помилку екіпажу літака Boeing 737, адже він був досвідченим та підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях.

Експерти дещо скептично ставляться до версії загоряння двигуна. По-перше, професійність екіпажу не викликає сумнівів. По-друге, в авіакомпанії підтверджують справність літака.

Експерт з питань авіації Валерій Романенко у коментарі "BBC Україна" сказав, що не варто відкидати версії підриву на лайнері і що екіпаж не знав, що стало причиною горіння двигуна.

Подібний висновок зробив австралійський авіаексперт Джефрі Томас. На його думку, вибух міг трапитися усередині самого літака.

Пілот літака МАУ від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером . Голос пілота ідентифікували після перевірки чорної скриньки екіпажу, повідомив голова іранської організації цивільної авіації Алі Абедзаде.



Місце падіння літака МАУ після катастрофи в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео з місця катастрофи МАУ в Ірані: