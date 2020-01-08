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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа в Ірані: голос пілота ідентифікували, він не мав зв'язку з диспетчером

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      Голос пілота літака МАУ ідентифікували / ukrinform

      Пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером. Голос пілота ідентифікували після перевірки чорної скриньки екіпажу.

      Таку інформацію повідомив голова іранської організації цивільної авіації Алі Абідзаде, пише IRNA.

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      Екіпаж не оголошував стан тривоги, заявив Абідзаде.

      Я не знаю про причину затримки (вильоту – 24 канал) та проблему технічної несправності. Причина аварії незрозуміла і не може бути оголошена до моменту аналізу інформації з чорної скриньки літака,
      – зазначив Абідзаде.

      Голова організації підкреслив, чорну скриньку літака передадуть іранській авіакомпанії, її розгляне комітет з кризового менеджменту авіакомпанії.

      За словами Абідзаде, жодного коментаря щодо терористичної атаки не можна робити, поки не проаналізують інформацію з чорної скриньки.

      Чиновник також додав, що наразі невідомо, якій країні передадуть чорну скриньку літака. Точно відомо, що її не отримає виробник лайнера – американська компанія Boeing.

      Увага! Повний список загиблих та членів екіпажу.

      Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України авіація Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран
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