Авіакатастрофа в Ірані: голос пілота ідентифікували, він не мав зв'язку з диспетчером
Пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером. Голос пілота ідентифікували після перевірки чорної скриньки екіпажу.
Таку інформацію повідомив голова іранської організації цивільної авіації Алі Абідзаде, пише IRNA.
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Екіпаж не оголошував стан тривоги, заявив Абідзаде.
Я не знаю про причину затримки (вильоту – 24 канал) та проблему технічної несправності. Причина аварії незрозуміла і не може бути оголошена до моменту аналізу інформації з чорної скриньки літака,
– зазначив Абідзаде.
Голова організації підкреслив, чорну скриньку літака передадуть іранській авіакомпанії, її розгляне комітет з кризового менеджменту авіакомпанії.
За словами Абідзаде, жодного коментаря щодо терористичної атаки не можна робити, поки не проаналізують інформацію з чорної скриньки.
Чиновник також додав, що наразі невідомо, якій країні передадуть чорну скриньку літака. Точно відомо, що її не отримає виробник лайнера – американська компанія Boeing.
Увага! Повний список загиблих та членів екіпажу.
Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Літак з українськими рятувальниками та експертами вилетить в Іран ввечері 8 січня.
- Австралійський авіаексперт заявив, що у кабіні пілота міг статись вибух.
- Попередня причина аварії – технічна несправність двигуна. Остаточну озвучать після рішення спеціальної комісії.