Авіакатастрофа в Ірані: голос пілота ідентифікували, він не мав зв'язку з диспетчером

Пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером. Голос пілота ідентифікували після перевірки чорної скриньки екіпажу.

Таку інформацію повідомив голова іранської організації цивільної авіації Алі Абідзаде, пише IRNA.

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Екіпаж не оголошував стан тривоги, заявив Абідзаде.

Я не знаю про причину затримки (вильоту – 24 канал) та проблему технічної несправності. Причина аварії незрозуміла і не може бути оголошена до моменту аналізу інформації з чорної скриньки літака,

– зазначив Абідзаде.

Голова організації підкреслив, чорну скриньку літака передадуть іранській авіакомпанії, її розгляне комітет з кризового менеджменту авіакомпанії.

За словами Абідзаде, жодного коментаря щодо терористичної атаки не можна робити, поки не проаналізують інформацію з чорної скриньки.

Чиновник також додав, що наразі невідомо, якій країні передадуть чорну скриньку літака. Точно відомо, що її не отримає виробник лайнера – американська компанія Boeing.

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