У кабіні пілота літака, що розбився в Ірані, міг статись вибух, – експерт
Боїнг 737 МАУ, який розбився під Тегераном, не збивала ракета. Вибух міг трапитися у середині самого літака.
Таким є висновок австралійського авіаексперта Джефрі Томаса, повідомили у твіттері DW.
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Схоже, що стався невеликий вибух, наче спалах, перед тим, як літак впав на землю. Після падіння стався вже набагато більший вибух, який, схоже, і вбив усіх, хто був на борту,
– зазначив Джефрі Томас.
Авіаексперт проаналізував відео падіння літака. Він також зазначив, що ресурс із відстеження польотів літаків flightradar24 не показував відхилень траєкторії польоту. Але згодом передача інформації про політ обірвалася. За словами Томаса, таке могло трапитися через вибух, можливо, у кабіні пілота, який пошкодив електроніку.
Водночас експерт відкинув припущення, що літак міг бути збитий ракетою. У такому випадку ракета б знищила його ще у повітрі.
Що таке Flightradar24? Інтернет-проєкт, створений у 2007 році шведською компанією Travel Network Ltd. Дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі.
При виділенні повітряного судна виводиться його фотографія, тип літака, бортовий номер, належність до авіакомпанії, місце відправлення та посадки, висота в даний момент та його швидкість, положення в градусах. Також на ресурсі зображається пройдений відрізок маршруту за курсом аеропорту відправлення та інше.
Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень.
- У Департаменті консульської служби МЗС України створили оперативну кризову групу. Телефон гарячої лінії – 238 17 77.
- Літак з українськими рятувальниками та експертами вилетить в Іран ввечері 8 січня.
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