У кабіні пілота літака, що розбився в Ірані, міг статись вибух, – експерт

Боїнг 737 МАУ, який розбився під Тегераном, не збивала ракета. Вибух міг трапитися у середині самого літака.

Таким є висновок австралійського авіаексперта Джефрі Томаса, повідомили у твіттері DW.

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Схоже, що стався невеликий вибух, наче спалах, перед тим, як літак впав на землю. Після падіння стався вже набагато більший вибух, який, схоже, і вбив усіх, хто був на борту,

– зазначив Джефрі Томас.

Авіаексперт проаналізував відео падіння літака. Він також зазначив, що ресурс із відстеження польотів літаків flightradar24 не показував відхилень траєкторії польоту. Але згодом передача інформації про політ обірвалася. За словами Томаса, таке могло трапитися через вибух, можливо, у кабіні пілота, який пошкодив електроніку.

Водночас експерт відкинув припущення, що літак міг бути збитий ракетою. У такому випадку ракета б знищила його ще у повітрі.

Що таке Flightradar24? Інтернет-проєкт, створений у 2007 році шведською компанією Travel Network Ltd. Дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі.



При виділенні повітряного судна виводиться його фотографія, тип літака, бортовий номер, належність до авіакомпанії, місце відправлення та посадки, висота в даний момент та його швидкість, положення в градусах. Також на ресурсі зображається пройдений відрізок маршруту за курсом аеропорту відправлення та інше.

Літак МАУ, який розбився під Тегераном, не збивала ракета. Ракета знищила б лайнер ще в повітрі. Імовірно, літак від чогось загорівся і вибух пролунав на борту, припускає австралійський авіаексперт Джефрі Томас: pic.twitter.com/isDaZtaDfU — DW українською (@dw_ukrainian) 8 січня 2020 р.

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