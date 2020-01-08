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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа в Тегерані: літак з українською делегацією вилетить в Іран ввечері 8 січня

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      В Іран вилетить український літак для рятувальних робіт / censor.net

      Ввечері 8 січня до Ірану вилітає український літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду.

      Українська делегація буде залучена до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих в авіакатастрофі, повідомив у фейсбуці президент Володимир Зеленський.

      Читайте детально: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      З України вилетять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України", 
      – йдеться в повідомленні.

      Володимир Зеленський додав, що проводить постійні консультації з іноземними партнерами. За його словами, пріоритет України – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: РНБО Володимир Зеленський МЗС України авіація Міністерство внутрішніх справ Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини України
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