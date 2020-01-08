Авіакатастрофа в Тегерані: літак з українською делегацією вилетить в Іран ввечері 8 січня

Ввечері 8 січня до Ірану вилітає український літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду.

Українська делегація буде залучена до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих в авіакатастрофі, повідомив у фейсбуці президент Володимир Зеленський.

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З України вилетять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України",

– йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський додав, що проводить постійні консультації з іноземними партнерами. За його словами, пріоритет України – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу.