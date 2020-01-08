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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Розслідування причин авіакатастрофи: експерт із комісії у справі МН17 полетить в Іран

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      В Іран поїде комісія з авіаційної безпеки / slovoidilo

      В Іран 9 січня полетить делегація українських експертів з авіаційної безпеки. У її складі буде експерт з вибухотехніки, який працював у слідчій комісії у справі збитого МН17.

      Про делегацію, яка готується вилетіти в Іран, повідомив головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

      Читайте також: Авіакатастрофа в Ірані: голос пілота ідентифікували, він не мав зв'язку з диспетчером

      У її складі буде експерт з вибухотехніки, який працював у міжнародній слідчій комісії у справі про збитий зенітною ракетою Boeing МН17, 
      – зазначив журналіст.

      За його словами, українська комісія їде, щоб отримати:

      • вичерпні відповіді на всі питання, пов’язані з причинами авіакатастрофи;
      • доступ до записів переговорів диспетчерів з літаком;
      • а також записів радара управління повітряним рухом.

      Бутусов звернув увагу на деякі неточності. Зокрема, версію щодо технічних неполадок. Літак втратив керування і почав падати на висоті 3600 метрів.

      "Якщо версія технічної несправності правильна, то Іран міг би відразу надати запис переговорів екіпажа з диспетчером центру управління польотами", – написав Бутусов.

      А також додав, що у цьому випадку екіпаж встиг би попередити про проблеми. На такій висоті фатальне зіткнення з птахами або з дроном неможливе. При цьому, за словами Бутусова, вибух бомби або зенітної ракети може обірвати зв'язок миттєво.

      Незрозумілим є й те, чому Іран відразу відмовився передати чорні ящики виробнику літака.

      "Якби влада Ірану хотіли б навмисне сховати свою причетність до знищення літака, то чорні ящики вони б просто знищили і повідомили про неможливість відновити інформацію", – додав журналіст.

      Раніше Володимир Зеленський повідомив, що літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп ввечері 8 січня вилетить в Іран.

      Австралійський авіаексперт Джефрі Томас заявив, що в кабіні пілота літака міг статись вибух. Попередня причина аварії – технічна несправність двигуна. Остаточну озвучать після рішення спеціальної комісії. Детально про авіакатастрофу читайте тут.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України MH17 авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Жертви
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