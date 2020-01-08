В Ірані розбився український літак: попередні причини авіакатастрофи

Літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України МАУ, який прямував до Києва, розбився в Ірані поблизу Тегерану. Загинули усі 177 осіб. що перебували на борту. Попередня причина аварії – технічна несправність двигуна.

Версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака виключається, про це повідомляє посольство України в Республіці Іран.

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Посольство також повідомляє, що на борту Boeing 737 було дев'ять членів екіпажу з України. ЗМІ повідомляють, що ще двоє українців були пасажирами. Загалом на борту перебували 177 осіб.

За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається,

– інформують у посольстві.

На місці падіння знайшли чорну скриньку. Вона також поперндьо підтверджує, що авіакатастрофа сталася через несправність двигуна.

Причини можуть бути абсолютно різні, – МЗС України

Інформація про кількість пасажирів Boeing 737, а також українців та членів екіпажу перевіряється. Про це повідомив начальник відділу кризового менеджменту МЗС України Максим Коваленко під час брифінгу.

"Ми хочемо бути максимально об’єктивними, тому поки що інформації нема, але додатково буде сьогодні (8 січня) повідомимо", – наголосив він.

Коваленко також додав, що у МЗС немає інформації про те, що український літак могли збити ракетами. Версію про технічні проблеми з двигуном в українському відомстві також наразі не підтверджують.

Це одна з можливих версій, яку попередньо, напевно, озвучили місцеві служби. Знову ж таки – причини можуть бути абсолютно різні,

– наголосив він.

Українські консул та посол працюють з рятувально-пошуковими службами. Причину озвучать після рішення спеціально створеної комісії.

Чому серед причин аварії допускали ракетну атаку?Між Іраном та США критично загострились стосунки після рішення американського президента Дональда Трампа ліквідувати іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув 3 січня під час обстрілу ВПС США аеропорту поблизу у столиці Іраку Багдаді.



Іранська влада та духовні лідери пообіцяли США помсту. Похорон Сулеймані зібрав понад мільйон людей і Іраку та Ірані, у тисняві загинули десятки.



Парламент Іраку прийняв резолюцію про вивід іноземних військ із країни, у тому числі – американських. Водночас американська антитерористична місія в іраку заявила про тимчасове припинення роботи.



Військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку атакували ракетами з території Ірану. Корпус вартових ісламської революції заявив, що цей удар – акт помсти за вбивство генерала Касема Сулеймані. Загинули 80 осіб.



Президент США Дональд Трамп заявив, що серед загиблих немає американців. Наразі офіційної заяви у відповідь на обстріл він не зробив.

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