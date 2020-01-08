Більшість пасажирів розбитого літака МАУ були іранцями, – ЗМІ

Більшість пасажирів українського літака, який зазнав аварії біля Тегерану, були громадянами Ірану. Такі дані наводить голова Управління надзвичайних справ Ірану.

Про це повідомляє РИА "Новости".

Українське МЗС наразі уточнює списки пасажирів.

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Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.

За попередніми даними, на борту перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

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У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.