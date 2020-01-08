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      Большинство пассажиров разбитого самолета МАУ были иранцами, – СМИ

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      Авиакатастрофа украинского самолета в Иране / Общество Красного Полумесяца Ирана

      Большинство пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение возле Тегерана, были гражданами Ирана. Такие данные приводит глава Управления чрезвычайных дел Ирана.

      Об этом сообщает РИА "Новости".

      Последние новости: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 170 человек: фото, видео

      Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

      По предварительным данным, на борту находилось 170 пассажиров. Все они погибли. Предварительная причина трагедии – технические неполадки.

      Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

      Видео: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета

      В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.

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      Теги: Новости Украины
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