Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось відео падіння літака

У мережі з'явилося відео моменту падіння українського літака, який розбився в Ірані неподалік від аеропорту імама Хомейні.

На відео видно, як літак різко знижується, а при зіткненні із землею на небі з'являється яскравий спалах.

Актуально: Загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу літака, що розбився в Ірані

Дивіться відео падіння українського літака в Ірані:

Що відомо про авіакатастрофу пасажирського літака МАУ в Ірані

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ мав прибути до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

За попередніми даними, на борту знаходилися 170 пасажирів. Всі вони загинули. Попередня причина трагедії – технічні несправності.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

Катастрофа сталася буквально за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.