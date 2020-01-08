07:57
8 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось відео падіння літака

      102 Читать новость на русском
      Відео падіння українського літака в Ірані / Telegram

      У мережі з'явилося відео моменту падіння українського літака, який розбився в Ірані неподалік від аеропорту імама Хомейні.

      На відео видно, як літак різко знижується, а при зіткненні із землею на небі з'являється яскравий спалах.

      Актуально: Загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу літака, що розбився в Ірані

      Дивіться відео падіння українського літака в Ірані:

      Що відомо про авіакатастрофу пасажирського літака МАУ в Ірані

      Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

      Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ мав прибути до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". 

      За попередніми даними, на борту знаходилися 170 пасажирів. Всі вони загинули. Попередня причина трагедії – технічні несправності.

      Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

      У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

      Катастрофа сталася буквально за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Мільярдери України: що треба знати про Вадима Новинського
      сьогодні
      4609
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Жертви Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:00 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 23655
      сьогодні , 06:20 Мільярдери України: що треба знати про Вадима Новинського
      Уляна Верстюк 4609
      7 січня , 22:00 Головні новини 7 січня: Меркель їде до Путіна, трагедія в Ірані, неправдиві заяви ОБСЄ
      Ірина Кошанська 2354
      7 січня , 17:30 Прибалтика проти РФ: як країни чинять опір агресії Кремля
      Світлана Попова 1755
      7 січня , 17:09 Всім смачної куті: вітання з Різдвом від українських політиків
      Ірина Кошанська 834
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук