Іран збив літак МАУ над Тегераном: з’явилось відео пуску ракети
У мережі з’явилось відео, на якому видно імовірний запуск ракети військовими формуваннями Ірану. Ця ракета начебто влучила в український пасажирський літак, що саме пролітав у небі над околицями Тегерану.
Його оприлюднив журналіст-розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт.
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На цьому відеозаписі видно, що іранська система протиповітряної оборони до північного сходу від Паранда запускає ракету,
– зазначив він.
Журналіст уточнив, що геолокація співпадає з місцем імовірного попадання ракети в літак.
Запуск ракети, що імовірно збила літак МАУ над Тегераном: відео
Bellingcat наразі вивчає нове відео Тріберта.
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"Є нове відео, на якому, ймовірно, видно запуск ракети, і місце зйомки якого, як показав аналіз, розташоване неподалік від місця, де був збитий літак. Здається все більш імовірним, що це була ракета земля-повітря "Тор", але відкидати інші варіанти ще зарано, бо ще немає 100% доказів", – розповів в коментарі Укрінформу засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.