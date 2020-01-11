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      Іран збив літак МАУ над Тегераном: з’явилось відео пуску ракети

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      Запуск ракети, що збила літак МАУ над Тегераном / скріншот із відео

      У мережі з’явилось відео, на якому видно імовірний запуск ракети військовими формуваннями Ірану. Ця ракета начебто влучила в український пасажирський літак, що саме пролітав у небі над околицями Тегерану.

      Його оприлюднив журналіст-розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт.

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      На цьому відеозаписі видно, що іранська система протиповітряної оборони до північного сходу від Паранда запускає ракету,
      – зазначив він.

      Журналіст уточнив, що геолокація співпадає з місцем імовірного попадання ракети в літак.

      Запуск ракети, що імовірно збила літак МАУ над Тегераном: відео

      Bellingcat наразі вивчає нове відео Тріберта.

      Увага: Літак МАУ в Ірані збили дві російські ракети: підтверджене відео американських ЗМІ

      "Є нове відео, на якому, ймовірно, видно запуск ракети, і місце зйомки якого, як показав аналіз, розташоване неподалік від місця, де був збитий літак. Здається все більш імовірним, що це була ракета земля-повітря "Тор", але відкидати інші варіанти ще зарано, бо ще немає 100% доказів", – розповів в коментарі Укрінформу засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини України МАУ
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