Іран збив літак МАУ над Тегераном: з’явилось відео пуску ракети

У мережі з’явилось відео, на якому видно імовірний запуск ракети військовими формуваннями Ірану. Ця ракета начебто влучила в український пасажирський літак, що саме пролітав у небі над околицями Тегерану.

Його оприлюднив журналіст-розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт.

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На цьому відеозаписі видно, що іранська система протиповітряної оборони до північного сходу від Паранда запускає ракету,

– зазначив він.

Журналіст уточнив, що геолокація співпадає з місцем імовірного попадання ракети в літак.

Запуск ракети, що імовірно збила літак МАУ над Тегераном: відео

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Bellingcat наразі вивчає нове відео Тріберта.

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"Є нове відео, на якому, ймовірно, видно запуск ракети, і місце зйомки якого, як показав аналіз, розташоване неподалік від місця, де був збитий літак. Здається все більш імовірним, що це була ракета земля-повітря "Тор", але відкидати інші варіанти ще зарано, бо ще немає 100% доказів", – розповів в коментарі Укрінформу засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.



Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.