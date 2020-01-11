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      Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: появилось видео пуска ракеты

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      Авиакатастрофа МАУ над Тегераном / Getty images

      В сети появилось видео, на котором виден вероятный запуск ракеты военными формированиями Ирана. Возможно, именно эта ракета попала в украинский пассажирский самолет, который пролетал в небе над окрестностями Тегерана.

      Его обнародовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт.

      Актуально: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины

      На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Паранда запускает ракету,
      – отметил он.

      Журналист уточнил, что геолокация совпадает с местом вероятного попадания ракеты в самолет.

      Запуск ракеты, предположительно сбившей самолет МАУ над Тегераном: видео

      Bellingcat сейчас изучает новое видео Триберта.

      Внимание: Самолет МАУ в Иране сбили две российские ракеты: подтвержденное видео американских СМИ

      "Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, расположено неподалеку от места, где был сбит самолет. Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", – рассказал в комментарии Укринформу основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

      Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ
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