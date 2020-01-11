Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины

Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы. Кроме того, 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

Так президент Владимир Зеленский отреагировал на официальное заявление Ирана о сбитии украинского пассажирского самолета в небе над Тегераном военными ракетами. Соответствующее заявление он разместил на своем официальном телеграмм-канале.

Важно! Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет

Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины,

– отметил глава государства.

Чего теперь Украина ожидает от Ирана:

Заверений в готовности к полному и открытому расследованию.

Привлечения виновных к ответственности.

Возвращения тел погибших.

Выплат компенсаций.

Официальных извинений по дипломатическим каналам.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране/ инфографика

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані? Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Кто ранее заявлял, что самолет МАУ сбила иранская ракета