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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины

      383 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы. Кроме того, 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

      Так президент Владимир Зеленский отреагировал на официальное заявление Ирана о сбитии украинского пассажирского самолета в небе над Тегераном военными ракетами. Соответствующее заявление он разместил на своем официальном телеграмм-канале.

      Важно! Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет

      Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины,
      – отметил глава государства.

      Чего теперь Украина ожидает от Ирана:

      • Заверений в готовности к полному и открытому расследованию.
      • Привлечения виновных к ответственности.
      • Возвращения тел погибших.
      • Выплат компенсаций.
      • Официальных извинений по дипломатическим каналам.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране/ инфографика

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані? Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Кто ранее заявлял, что самолет МАУ сбила иранская ракета 

      • Президент США Дональд Трамп: катастрофа самолета могла произойти из-за "неумышленного" внешнего влияния.
      • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: самолет сбила иранская ракета класса "земля – воздух", непреднамеренно.
      • Премьер Великобритании Борис Джонсон: самолет непреднамеренно сбила ракета класса "земля-воздух" ВВС Ирана.
      • Глава правительства Австралии Скотт Моррисон: получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.
      • Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок: очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: МАУ Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
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