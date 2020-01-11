Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины
Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы. Кроме того, 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.
Так президент Владимир Зеленский отреагировал на официальное заявление Ирана о сбитии украинского пассажирского самолета в небе над Тегераном военными ракетами. Соответствующее заявление он разместил на своем официальном телеграмм-канале.
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Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины,
– отметил глава государства.
Чего теперь Украина ожидает от Ирана:
- Заверений в готовности к полному и открытому расследованию.
- Привлечения виновных к ответственности.
- Возвращения тел погибших.
- Выплат компенсаций.
- Официальных извинений по дипломатическим каналам.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране/ инфографика
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані? Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
Кто ранее заявлял, что самолет МАУ сбила иранская ракета
- Президент США Дональд Трамп: катастрофа самолета могла произойти из-за "неумышленного" внешнего влияния.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: самолет сбила иранская ракета класса "земля – воздух", непреднамеренно.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон: самолет непреднамеренно сбила ракета класса "земля-воздух" ВВС Ирана.
- Глава правительства Австралии Скотт Моррисон: получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок: очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами.