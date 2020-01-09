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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Трамп о катастрофе МАУ в Иране: Случилось что-то очень ужасное, кто-то мог ошибиться

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      Дональд Трамп / Getty images

      Глава Белого дома выразил сомнение, что самолет украинской авиакомпании МАУ, разбившийся накануне близ Тегерана, имел технические неисправности. По его мнению, пассажирский лайнер мог упасть из-за определенного внешнего воздействия.

      Об этом американский президент рассказал журналистам во время брифинга.

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      Так, Трамп заявил, что чувствует: с самолетом произошло что-то "очень ужасное". Он также добавил, что "кто-то мог просто ошибиться".

      У меня есть подозрения на этот счет. Кто-то, на той стороне, мог допустить ошибку,
      – сказал глава Белого дома.

      При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил во время "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельств".

      Трамп о крушении самолета МАУ в Иране: видео

      В то же время американские СМИ со ссылкой на свои источники в Пентагоне пишут, что украинский самолет сбила иранская зенитная ракета, выпущенная противовоздушной обороной страны.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
      Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.


      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Каковы предварительные причины катастрофы самолета

      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых закрытые. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.
      • К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
      • В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам председателя организации Али Абедзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета якобы говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
      • Эксперты несколько скептически отнеслись к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета. Ранее Boeing 737-NG с двигателями CFM 56 не попадали в катастрофы из-за отказа двигателя на взлете. В-третьих, самолет исчез с радаров на высоте 2700 метров, где была возможность для маневров (это не 50 метров над землей, где ничего не сделать).
      • Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружены следы пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.


      Версии причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Дональд Трамп Конфликт между США и Ираном
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