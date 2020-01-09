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      ЗРК "Тор" М1: что известно о ракете, которой могли сбить Boeing 737 в Иране

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      ЗРК "Тор" / Wikpedia

      Среди версий крушения самолета МАУ в Тегеране не последнее место занимает возможность поражения зенитной ракетой. На месте катастрофы нашли подозрительные обломки российской ЗРК "Тор" М1. Что это за оружие и могло ли оно попасть в самолет, разбирался 24 канал.

      Что такое ЗРК "Тор"


      "Тор" Украинской армии во время парада в Киеве / photo: Wikipedia

      Вообще, "Тор" – это всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс. Решает задачи противоракетной и противовоздушной обороны, сам контролирует воздушное пространство и снимает цели, не опознанные системой "свой-чужой". Первый комплекс ЗРК в мире с вертикальным стартом.

      Предназначен для прикрытия и защиты стратегически важных объектов или первых эшелонов войск от крылатых или управляемых ракет, управляемых бомб, беспилотных аппаратов, самолетов, вертолетов. Может работать в трех режимах: автоматический, полуавтоматический, полностью ручной. Основная единица комплекса "Тор" – боевая машина 9А330 (там происходит поиск и отбор целей, боевое наведение и запуск) и восемь управляемых зенитных ракет 9М330 с твердым топливом.

      Конструкция ракеты 9М330 / Фото: скриншот из инструкции к ЗРК "Тор"

      После запуска, ракеты выбрасываются с помощью катапульты и в полете раскрывают сложенные крылья, затем включается двигатель и ракета набирает скорость. Может поражать цели на расстоянии до 12 км и на высоте до 6 км.

      Это важно: Самолет МАУ в Иране могли сбить ракетой: в соцсетях появились уже 2 фотодоказательства

      Модификация, о которой идет речь, – "Тор" М1.

       

      Конструкция и сложенный вид ракеты 9М331 / Фото: скриншот из инструкции к ЗРК "Тор"

      Это улучшенная версия базового ЗРК с ракетой 9М331 с новой, более эффективной боевой частью. Обслуга уменьшилась до трех человек. Украинская армия имела до 2001 года на вооружении системы "Тор", но отказалась от них из-за нехватки запчастей, они были отправлены на базы хранения. С началом русско-украинской войны пришлось снимать с консервации много техники, в том числе и несколько "торов". Сейчас считается, что можно будет вернуть на активную службу до одного полка этих комплексов. В феврале 2019 года тренировочные стрельбы из восстановленных машин уже должны были закончиться. Аналоговую аппаратуру заменили на цифровую. Это должно повысить эффективность и время службы.

      После начала конфликта на Донбассе, "Тор" впервые зафиксировали на Луганщине вблизи Краснодона. Позже, установки видели в Шахтерске, Донецке. В октябре 2015 года удалось зафиксировать его первое боевое использование боевиками так называемой "ДНР". Использовали "Тор" русские и во время войны в Сирии.

      Как "Тор" связан с падением украинского борта в Иране

      Обломки ракеты от "Тора" и целая ракета / Фото: Twitter, коллаж 24 канала

      У обломков лайнера нашли обломки ракеты именно от комплекса "Тор" М1, о котором рассказано выше, но подлинность фотографий пока проверить очень сложно. Руководитель проекта Bellingcat Эллиот Хиггинс написал в своем Twitter, что таких обломков после войн остается очень много и утверждать, что именно этот – из Тегерана, он бы не взялся. Российские поставки Ирану "Тор" М1 действительно были, но закончились еще в 2007 году и сейчас таких установок у этой страны около 30-ти.

      Сейчас СНБО вместе с экспертами, которые работали над падением MH17, расследует четыре версии катастрофы: возможность поражения (случайного или умышленного) самолета самоходной установкой, столкновение с беспилотником, уничтожение и взрыв двигателя, взрыв внутри салона самолета или кабины пилотов. Украинские эксперты пока хотят получить доступ к обломкам "Тора" на месте катастрофы. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, добавив, что украинская сторона проводит со всеми эффективные переговоры. Канада как страна с наибольшим количеством погибших в крушении хочет играть в расследовании ключевую роль.

      Читайте еще: Пожара в двигателях самолета МАУ не было: Бутусов опубликовал первые выводы по авиакатастрофе

      По предварительным данным Ирана и Канады, причиной падения стали технические проблемы из-за перегрева двигателя и пожар, но передавать другим странам "черные ящики" для расшифровки и анализа в Иране не собираются. В день рейса, Иран выполнил серию ударов баллистическими ракетами по целям в соседнем Ираке.

      Рейс PS752 начал падать с высоты в 3600 метров через 8 минут после вылета из аэропорта "Имама Хомейни". Он потерял управление и загорелся. У пилотов изначально не было связи с диспетчерской башней. Погибли все 176 человек на борту, среди них 11 украинцев. Это первая авиакатастрофа в истории МАУ. Если Иран все же имеет отношение к катастрофе, то записи из "черных ящиков" украинцам (да и любому другому) могут не предоставить. Иран уже заявил, что часть данных была потеряна из-за плохого состояния бортовых самописцев. Остается ждать результатов расследования.

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      Автор: Анатолий Максимов
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Конфликт между США и Ираном
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