В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали щемящие кадры возвращения защитников домой, передает 24 Канал.
Смотрите также Вернули уже 697 человек: все, что известно о большом обмене с Россией по состоянию на сейчас
Кадры обмена пленными 24 мая
Всего из российского плена за 23 – 24 мая удалось вернуть 697 человек.
Президент Зеленский рассказал, что в воскресенье, 25 мая, ожидают третий этап обмена.
Автобусы с освобожденными из плена воинами: смотрите видео
Обмен пленными 24 мая: смотрите видео
На родную землю в субботу ступили бойцы ВСУ, в частности, дронщики Сил беспилотных систем, а также военнослужащие Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Среди них есть и те, кто защищал Мариуполь.
Обмен пленными 24 мая / Фото Владимира Зеленского
Первые шаги на родной земле освобожденных из плена: смотрите видео
Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, на этот раз из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось вернуть впервые.
Умеров рассказал об обмене: смотрите видео
Некоторые из бойцов был в плену еще с 2022 года, добавил председатель ОП Андрей Ермак.
Освобожденные воины из плена 24 мая: смотрите видео