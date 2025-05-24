У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали щемливі кадри повернення захисників додому, передає 24 Канал.
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Кадри обміну полоненими 24 травня
Загалом із російського полону за 23 – 24 травня вдалося повернути 697 людей.
Президент Зеленський розповів, що у неділю, 25 травня, очікують третій етап обміну.
Автобуси зі звільненими із полону воїнами: дивіться відео
Обмін полоненими 24 травня: дивіться відео
На рідну землю у суботу ступили бійці ЗСУ, зокрема, дронщики Сил безпілотних систем, а також військовослужбовці Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
Серед них є й ті, хто захищав Маріуполь.
Обмін полоненими 24 травня / Фото Володимира Зеленського
Перші кроки на рідній землі звільнених з полону: дивіться відео
Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, цього разу з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося повернути вперше.
Умєров розповів про обмін: дивіться відео
Дехто із бійців був у полоні ще з 2022 року, додав голова ОП Андрій Єрмак.
Звільнені воїни із полону 24 травня: дивіться відео