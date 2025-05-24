Стало відомо, на коли запланований третій день обміну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
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Третій день обміну має пройти 25 травня
Загалом за 23 – 24 травня повернули 697 людей.
Завтра (25 травня – 24 Канал) очікуємо продовження,
– написав президент.
Нагадаємо, до напередодні джерела 24 Каналу повідомляли, що великий обмін триватиме декілька днів.
У суботу із російського полону звільнили воїнів ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.
"Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", – додав Володимир Зеленський.
До слова, обмін 24 травня став особливим тим, що з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше. Дехто із них не був удома ще з 2022 року.