Стало известно, на когда запланирован третий день обмена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Третий день обмена должен пройти 25 мая

Всего за 23 – 24 мая вернули 697 человек.

Завтра (25 мая – 24 Канал) ожидаем продолжения,

– написал президент.

Напомним, до накануне источники 24 Канала сообщали, что большой обмен продлится несколько дней.

В субботу из российского плена освободили воинов ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.

"Спасибо всем, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", – добавил Владимир Зеленский.

К слову, обмен 24 мая стал особенным тем, что из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые. Некоторые из них не были дома еще с 2022 года.