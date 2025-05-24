Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Загалом з російської неволі повернули ще 307 захисників.

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Які деталі обміну відомі

Повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше,

– ідеться у повідомленні.

Зокрема, в Україну повернули 27 захисників Маріуполя. Усі 307 визволених – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.