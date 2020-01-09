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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Самолет МАУ в Иране могли сбить ракетой: в соцсетях появилось вероятное фотодоказательство

      227 Читати новину українською
      Самолет МАУ разбился в Иране ночью 8 января / Коллаж 24 каналаґ

      Авиакатастрофу в Иране с украинским Boeing 737 мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Вроде бы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. Информацию подтвердить пока невозможно, журналисты пытаются ее проверить.

      Самолет могли сбить ракетой?

      Фото остатков ракеты ЗРК "Тор" опубликовал в твиттере Ashkan Monfared с подписью: "Это обнаружено на месте катастрофы украинского пассажирского самолета. У самолета есть что-то подобное? Разве это не ракета?"

      Все детали о катастрофе: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Пользователи соцсетей, обсуждая это фото, предполагают, что речь идет о боеголовке ракеты, которые используют в ЗРК "Тор". Эти зенитно-ракетные комплексы российского производства использует армия Ирана. 

      Иран
      Фото остатков ракеты, которое вызвало споры в сети / Твиттер @AshkanMonfared_

      Автора нашумевшего твита  попросили выложить метаданные фото, но он этого не сделал. Метаданные о дате, когда фото отсняли, и о геолокации (географическом местоположении места съемки) могли бы подтвердить или опровергнуть подлинность фотографии. 

      Поиск фото в других источниках пока не дал результатов. Подтвердить или опровергнуть, действительно ли это фото сделали на месте крушения самолета МАУ в Иране на данный момент невозможно. 

      К теме:  Авиакатастрофа в Тегеране самолет с украинской делегацией вылетел в Иран

      На снимок обратили внимание также в издании Bellingcat

      Британский журналист-расследователь Элиот Хиггинс говорит, что происхождение фотографии следует проверить. Но есть и другие нюансы, на которые стоит обратить внимание. 

      Мы рассмотрим последнее известное местоположение самолета в воздушном пространстве и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор", – написал Хиггинс.

      И добавил, что пока "к этой информации надо относиться осторожно".

      На вооружении иранской армии, как свидетельствуют открытые данные, есть аж 29 ЗРК "Тор-М1" российского производства. Всех их доставили в Иран еще до 2007 года. 

      катастрофа
      Главное об авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании МАУ летел рейсом PS 752 Тегеран – Киев.
      Однако через несколько минут после взлета разбился утром 8 января.
      На борту было 176 человек, все погибли. Среди них и 11 украинцев. 
      В консульской службе МИД Украины создали кризисную группу.
      Телефон горячей линии – 238 17 77 (Киев). 

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      Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах
      8 января
      11428
      Автор: Северин Трач
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Оружие Новости Украины Иран МАУ
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