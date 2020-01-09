Самолет МАУ в Иране могли сбить ракетой: в соцсетях появилось вероятное фотодоказательство

Авиакатастрофу в Иране с украинским Boeing 737 мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Вроде бы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. Информацию подтвердить пока невозможно, журналисты пытаются ее проверить.

Самолет могли сбить ракетой?

Фото остатков ракеты ЗРК "Тор" опубликовал в твиттере Ashkan Monfared с подписью: "Это обнаружено на месте катастрофы украинского пассажирского самолета. У самолета есть что-то подобное? Разве это не ракета?"

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Пользователи соцсетей, обсуждая это фото, предполагают, что речь идет о боеголовке ракеты, которые используют в ЗРК "Тор". Эти зенитно-ракетные комплексы российского производства использует армия Ирана.



Фото остатков ракеты, которое вызвало споры в сети / Твиттер @AshkanMonfared_

Автора нашумевшего твита попросили выложить метаданные фото , но он этого не сделал. Метаданные о дате, когда фото отсняли, и о геолокации (географическом местоположении места съемки) могли бы подтвердить или опровергнуть подлинность фотографии.

Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом жителя.



Самолет выглядит примерно так? Разве это не ракета? pic.twitter.com/4H0ZeUgMNl - Ашкан Монфарид (@AshkanMonfared_) 8 января 2020 г.

Ракета, выпущенная на украинском пассажирском самолете, представляет собой Тур М или 6. Из ракет куплен у россии.



Пожалуйста, раздайте это всем, кто может. @MPPregent https://t.co/1cqjiBClK3 pic.twitter.com/CrevKVhtR5 - Ашкан Монфарид (@AshkanMonfared_) 8 января 2020 г.

Поиск фото в других источниках пока не дал результатов. Подтвердить или опровергнуть, действительно ли это фото сделали на месте крушения самолета МАУ в Иране на данный момент невозможно.

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На снимок обратили внимание также в издании Bellingcat

Британский журналист-расследователь Элиот Хиггинс говорит, что происхождение фотографии следует проверить . Но есть и другие нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Мы рассмотрим последнее известное местоположение самолета в воздушном пространстве и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор" , – написал Хиггинс.

И добавил, что пока "к этой информации надо относиться осторожно".

На вооружении иранской армии, как свидетельствуют открытые данные, есть аж 29 ЗРК "Тор-М1" российского производства. Всех их доставили в Иран еще до 2007 года.



Главное об авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании МАУ летел рейсом PS 752 Тегеран – Киев.

Однако через несколько минут после взлета разбился утром 8 января.

На борту было 176 человек, все погибли. Среди них и 11 украинцев.

В консульской службе МИД Украины создали кризисную группу.

Телефон горячей линии – 238 17 77 (Киев).