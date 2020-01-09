Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою: у соцмережах з'явився ймовірний фотодоказ

Авіакатастрофу в Ірані з українським Boeing 737 міг спричинити удар ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. Інформацію підтвердити наразі неможливо, журналісти намагаються її перевірити.

Літак могли збити ракетою?

Фото залишків ракети ЗРК "Тор" опублікував у твіттері Ashkan Monfared з підписом: "Це виявлено на місці катастрофи українського пасажирського літака. У літака є щось подібне? Хіба це не ракета?"

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Користувачі соцмереж, обговорюючи це фото, припускають, що мовиться про боєголовку ракети, які використовують у ЗРК "Тор". Ці зенітно-ракетні комплекси російського виробництва є на озброєнні армії Ірану.



Фото залишків ракети, яке викликало суперечки в мережі / Твіттер @AshkanMonfared_

Автора гучного твіту попросили викласти метадані фото, але він цього не зробив. Метадані про дату, коли фото відзняли, і про геолокацію (географічне положення місця зйомки) могли б підтвердити чи спростувати автентичність світлини.

این یک قطعه پیدا شده در محل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی است که جلوی خونه یکی از ساکنان محل افتاده.



هواپیما چیزی شبیه این داره؟ سر موشک نیست؟ pic.twitter.com/4H0ZeUgMNl — Ashkan Monfared (@AshkanMonfared_) January 8, 2020

موشک شلیک شده به هواپیمای مسافربری اوکراینی تور ام ١ یا ٢ هستش. از موشک‌های خریداری شده از روسیه.



این رو به دست هر کسی که ممکنه برسونید لطفا. @MPPregent https://t.co/1cqjiBClK3 pic.twitter.com/CrevKVhtR5 — Ashkan Monfared (@AshkanMonfared_) January 8, 2020

Пошук фото в інших джерелах наразі не дав результатів. Поки підтвердити чи спростувати, чи дійсно це фото зробили на місці катастрофи літака МАУ в Ірані – неможливо.

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На знімок звернули увагу також у виданні Bellingcat

Британський журналіст-розслідувач Еліот Хіггінс каже, що походження фотографії слід перевірити. Але є й інші нюанси, на які варто звернути увагу.

Ми розглянемо останнє відоме розташування літака в повітряному просторі й відстань до нього від іранських військових баз, і подивимося, чи перебував він у радіусі дії систем "Тор", – написав Хіггінс.

І додав, що поки що "до цієї інформації треба ставитися обережно".

На озброєнні іранської армії, як свідчать відкриті дані, є аж 29 ЗРК "Тор-М1" російського виробництва. Усіх їх доправили до Ірану ще до 2007 року.



Головне про авіакатастрофу в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії МАУ летів рейсом PS 752 Тегеран – Київ.

Однак за кілька хвилин після зльоту розбився зранку 8 січня.

На борту було 176 людей, усі загинули. Серед них і 11 українців.

У консульській службі МЗС України створили кризову групу.

Телефон гарячої лінії – 238 17 77.

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