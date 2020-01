Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців

В катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня загинули всі 176 людей, що перебували на борту. Серед жертв опинилися 11 українців: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу. Більше про загиблих в авіакатастрофі українців – читайте далі.

Що відомо про загиблий екіпаж літака МАУ Boeing 737

На борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ працював посилений екіпаж, враховуючи складність і тривалість рейсу з Тегерана до Борисполя. На рейс також відібрали одних з найдосвідченіших пілотів, повідомив віцепрезидент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський.

Так, у катастрофі загинув командир екіпажу Володимир Гапоненко. Він мав 11 тисяч годин нальоту. Навчався в Льотній академія Національного авіаційного університету в Кропивницькому. У чоловіка залишилося 2 доньки.

Дружина командира екіпажу Катерина під час включення на одному з телеканалів сказала, що тримається заради дітей. Про смерть чоловіка дізналася не від представників МАУ, а з новин.

Катерина Гапоненко додала, що її чоловік був пілотом усе життя і не уявляв свого життя без неба. Перед вильотом жінка просила чоловіка не летіти в Іран, але він сказав, що не може так вчинити.



Командир екіпажу Гапоненко з доньками / Фото з фейсбук-сторінки Гапоненка



Гапоненко з дружиною та дітьми / Фото з фейсбук-сторінки

Олексій Наумкін – інструктор на літаку, мав 12 тисяч годин нальоту.



Олексій Наумкін / Фото з фейсбук-сторінки Наумкіна

Сергій Хоменко – другий пілот, мав 7 тисяч 600 годин нальоту.

Катерина Статнік – 27-річна бортпровідниця. Судячи з фото в соцмережах, Новий рік вона відсвяткувала в Києві. На сторінці жінки залишають співчуття.



Статник зустріла Новий рік у Києві / Фото з інстаграм-сторінки Статник



Бортпровідниця літака МАУ Статник / Фото з інстаграм-сторінки



Бортпровідниця літака МАУ Статник / Фото з інстаграм-сторінки

Марія Микитюк – 24-річна бортпровідниця. За даними телеграм-каналу Nauchan news, вона вчилася в НАУ в 2012-2018 роках.

Маша була дуже яскравою, красивою, веселою і душевною дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Вміла знатно веселиться і закривати сесії на 5.0. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей потрібно ще пошукати,

– повідомляють у соцмережах.

В інстаграмі бортпровідниця писала, що побувала в 23 країнах і викладала фото з поїздок.



Бортпровідниця МАУ Марія Микитюк / Фото з інстаграм-сторінки Микитюк



Марія Микитюк / Фото з інстаграм-сторінки



Марія Микитюк / Фото з інстаграм-сторінки

Валерія Овчарук – бортпровідниця родом вона з Луганська, жила в Києві. Публікувала фото зі США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду, Грузії.

I believe I can fly. I believe I can touch the sky,

– вказано в описі профілю Овчарук в інстаграмі.

"Робото, я тебе люблю", – підписала своє останнє фото Валерія, під яким залишають численні співчуття.



Бортпровідниця МАУ Валерія Овчарук / Фото з інстаграм-сторінки Овчарук



Бортпровідниця МАУ Валерія Овчарук / Фото з інстаграм-сторінки



Бортпровідниця МАУ Валерія Овчарук / Фото з інстаграм-сторінки

Юлія Сологуб – бортпровідниця родом із Нововолинська. У грудні 2019 року їй виповнилось 25 років. Бортпровідницею в МАУ вона працювала приблизно пів року.



Бортпровідниця МАУ Юлія Сологуб / Волинські новини

Журналіст Андрій Кравченко у фейсбуці написав, що особисто знав Юлію та висловив співчуття її близьким.

Ігор Матков – 34-річний бортпровідник, який 10 років працював у МАУ. Закінчив факультет іноземних мов, а перед тим навчався в Кіровоградському льотному училищі.

Батьки бортпровідника розповіли, що дізналися про авіакатастрофу після дзвінка доньки та зі ЗМІ.

"Подзвонила донька зі Штатів о 6:15. Сказала, що в Америці повідомили – розбився літак МАУ. Вона питає: куди полетів Ігор? Ми сказали – в Тегеран, ранковим рейсом мав прилетіти. І потім на відео знайшли падіння літака", – розповів журналістам 24 каналу батько загиблого Валерій Матков.

У нього не було сім'ї, ми з батьком – його сім'я. Ми вчора з ним ввечері попрощалися. Нам ще рукою помахав. Рейс туди був вечірній, а вранці – назад. Каже – я, мамо, вранці буду,

– розповіла матір загиблого.

Денис Лихно – бортпровідник, навчався в НАУ в 2012-2018 роках.

"Денис – відмінний хлопець і хороший друг. Не найзразковіший студент, але як будь-який АКІшнік міг вивчити все в останній тиждень і здати в останню секунду, і при цьому допомогти іншим одногрупникам. Працював в МАУ всього пів року, але вже запам'ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що на нього чекає довге і успішне життя", – пише телеграм-канал Nauchan news.

В інстаграмі бортпровідника опубліковано багато яскравих фото і дописів про кохання. Судячи з усього, на деяких знімках Лихно зображених зі своєю дівчиною



Бортпровідник МАУ Денис Лихно / Фото з інстаграм-сторінки



Бортпровідник МАУ Денис Лихно / Фото з інстаграм-сторінки

Що відомо про пасажирів

Олена Малахова – директорка авіакомпанії ТОВ "Скайавіатранс", яка займалася перевезенням вантажів. Літак Іл-76, що належить цій компанії, 5 серпня 2019 року з офіційною версією віз гуманітарний вантаж з Анкари, коли його розбомбили в лівійському місті Місурата.



Пасажирка літака МАУ Олена Малахова / Фото Linkedin

Головні факти про авіакатастрофу українського літака в Ірані

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував рейс PS 752 Тегеран – Київ і розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами військові бази США в Іраку.

Літак був виготовлений у 2016 році та отриманим прямо з заводу Boeing. Літак був справним і останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня 2020 року.

Загинули всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу . Серед них були українці: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

. Серед них були українці: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу. Жертви серед іноземців: 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці. Серед загиблих канадців було багато студентів, які поверталися з канікул.

2 людей не сіли на цей рейс.

Щодо можливих причин катастрофи, то за попередніми даними, аварія сталася через несправність двигуна . Однак точні причини ще належить з’ясувати.

. Однак точні причини ще належить з’ясувати. Посольство України в Ірані спершу заявило, що виключається версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи. Однак потім інформація про це видалили з офіційного сайту.



Головні факти про катастрофу українського літака в Ірані / Інфографіка 24 каналу