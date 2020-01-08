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      Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців

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      Загиблі українці в катастрофі літака МАУ в Ірані / Колаж 24 канал

      В катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня загинули всі 176 людей, що перебували на борту. Серед жертв опинилися 11 українців: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу. Більше про загиблих в авіакатастрофі українців – читайте далі.

      Що відомо про загиблий екіпаж літака МАУ Boeing 737

      Головне про катастрофу МАУ в Ірані: загинули 176 людей: останні новини, фото, відео

      На борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ працював посилений екіпаж, враховуючи складність і тривалість рейсу з Тегерана до Борисполя. На рейс також відібрали одних з найдосвідченіших пілотів, повідомив віцепрезидент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський.

      Так, у катастрофі загинув командир екіпажу Володимир Гапоненко. Він мав 11 тисяч годин нальоту. Навчався в Льотній академія Національного авіаційного університету в Кропивницькому. У чоловіка залишилося 2 доньки.

      Дружина командира екіпажу Катерина під час включення на одному з телеканалів сказала, що тримається заради дітей. Про смерть чоловіка дізналася не від представників МАУ, а з новин.

      Катерина Гапоненко додала, що її чоловік був пілотом усе життя і не уявляв свого життя без неба. Перед вильотом жінка просила чоловіка не летіти в Іран, але він сказав, що не може так вчинити.

      Володимир Гапоненко жертви авіакатастрофа МАУ Іран фото
      Командир екіпажу Гапоненко з доньками / Фото з фейсбук-сторінки Гапоненка 

      Володимир Гапоненко командир екіпажу літака МАУ катастрофа Іран
      Гапоненко з дружиною та дітьми / Фото з фейсбук-сторінки

      Читайте також: Повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу літака МАУ

      Олексій Наумкін – інструктор на літаку, мав 12 тисяч годин нальоту.

      Олексій Наумкін фото бортпровідник МАУ катастрофа Іран
      Олексій Наумкін / Фото з фейсбук-сторінки Наумкіна

      Сергій Хоменко – другий пілот, мав 7 тисяч 600 годин нальоту.

      Катерина Статнік – 27-річна бортпровідниця. Судячи з фото в соцмережах, Новий рік вона відсвяткувала в Києві. На сторінці жінки залишають співчуття.

      Катерина Статник бортпровідниця МАУ катастрофа Іран фото
      Статник зустріла Новий рік у Києві / Фото з інстаграм-сторінки Статник

      Катерина Статник бортпровідниця МАУ катастрофа Іран фото
      Бортпровідниця літака МАУ Статник / Фото з інстаграм-сторінки

      бортпровідниця МАУ Статник фото катастрофа літака МАУ Іран
      Бортпровідниця літака МАУ Статник / Фото з інстаграм-сторінки

      Марія Микитюк – 24-річна бортпровідниця. За даними телеграм-каналу Nauchan news, вона вчилася в НАУ в 2012-2018 роках.

      Маша була дуже яскравою, красивою, веселою і душевною дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Вміла знатно веселиться і закривати сесії на 5.0. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей потрібно ще пошукати,
      – повідомляють у соцмережах.

      В інстаграмі бортпровідниця писала, що побувала в 23 країнах і викладала фото з поїздок.

      Бортпровідниця МАУ Марія Микитюк фото катастрофа літак Іран
      Бортпровідниця МАУ Марія Микитюк / Фото з інстаграм-сторінки Микитюк

      Марія Микитюк бортпровідниця МАУ фото
      Марія Микитюк / Фото з інстаграм-сторінки

      Марія Микитюк бортпровідниця МАУ фото
      Марія Микитюк / Фото з інстаграм-сторінки

      Валерія Овчарук – бортпровідниця родом вона з Луганська, жила в Києві. Публікувала фото зі США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду, Грузії.

      I believe I can fly. I believe I can touch the sky,
      – вказано в описі профілю Овчарук в інстаграмі.

      "Робото, я тебе люблю", – підписала своє останнє фото Валерія, під яким залишають численні співчуття.

      Валерія Овчарук бортпровідниця МАУ Катастрофа літака Іран
      Бортпровідниця МАУ Валерія Овчарук / Фото з інстаграм-сторінки Овчарук

      Валерія Овчарук бортпровідниця МАУ Фото катастрофа літак Іран
      Бортпровідниця МАУ Валерія Овчарук / Фото з інстаграм-сторінки 

      Валерія Овчарук МАУ катастрофа літака Іран фото
      Бортпровідниця МАУ Валерія Овчарук / Фото з інстаграм-сторінки

      Юлія Сологуб – бортпровідниця родом із Нововолинська. У грудні 2019 року їй виповнилось 25 років. Бортпровідницею в МАУ вона працювала приблизно пів року.

      авіакатастрофа сологуб юлія
      Бортпровідниця МАУ Юлія Сологуб / Волинські новини

      Журналіст Андрій Кравченко у фейсбуці написав, що особисто знав Юлію та висловив співчуття її близьким.

      Ігор Матков – 34-річний бортпровідник, який 10 років працював у МАУ. Закінчив факультет іноземних мов, а перед тим навчався в Кіровоградському льотному училищі.

      Батьки бортпровідника розповіли, що дізналися про авіакатастрофу після дзвінка доньки та зі ЗМІ.

      "Подзвонила донька зі Штатів о 6:15. Сказала, що в Америці повідомили – розбився літак МАУ. Вона питає: куди полетів Ігор? Ми сказали – в Тегеран, ранковим рейсом мав прилетіти. І потім на відео знайшли падіння літака", – розповів журналістам 24 каналу батько загиблого Валерій Матков.

      У нього не було сім'ї, ми з батьком – його сім'я. Ми вчора з ним ввечері попрощалися. Нам ще рукою помахав. Рейс туди був вечірній, а вранці – назад. Каже – я, мамо, вранці буду,
      – розповіла матір загиблого.

      Денис Лихно – бортпровідник, навчався в НАУ в 2012-2018 роках.

      "Денис – відмінний хлопець і хороший друг. Не найзразковіший студент, але як будь-який АКІшнік міг вивчити все в останній тиждень і здати в останню секунду, і при цьому допомогти іншим одногрупникам. Працював в МАУ всього пів року, але вже запам'ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що на нього чекає довге і успішне життя", – пише телеграм-канал Nauchan news.

      В інстаграмі бортпровідника опубліковано багато яскравих фото і дописів про кохання. Судячи з усього, на деяких знімках Лихно зображених зі своєю дівчиною

      Денис Лихно бортпровідник МАУ катастрофа літака МАУ Іран фото
      Бортпровідник МАУ Денис Лихно / Фото з інстаграм-сторінки

      Денис Лихно бортпровідник МАУ фото
      Бортпровідник МАУ Денис Лихно / Фото з інстаграм-сторінки

      Що відомо про пасажирів

      Олена Малахова – директорка авіакомпанії ТОВ "Скайавіатранс", яка займалася перевезенням вантажів. Літак Іл-76, що належить цій компанії, 5 серпня 2019 року з офіційною версією віз гуманітарний вантаж з Анкари, коли його розбомбили в лівійському місті Місурата.

      пасажирка літака МАУ Олена Малахова фото
      Пасажирка літака МАУ Олена Малахова / Фото Linkedin

      Що відомо про загиблих українців в авіакатастрофі: дивіться відео

      Головні факти про авіакатастрофу українського літака в Ірані

      • Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував рейс PS 752 Тегеран – Київ і розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами військові бази США в Іраку.
      • Літак був виготовлений у 2016 році та отриманим прямо з заводу Boeing. Літак був справним і останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня 2020 року.
      • Загинули всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них були українці: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.
      • Жертви серед іноземців: 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці. Серед загиблих канадців було багато студентів, які поверталися з канікул.
      • 2 людей не сіли на цей рейс.
      • Щодо можливих причин катастрофи, то за попередніми даними, аварія сталася через несправність двигуна. Однак точні причини ще належить з’ясувати.
      • Посольство України в Ірані спершу заявило, що виключається версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи. Однак потім інформація про це видалили з офіційного сайту.

      авіакатастрофа МАУ Ірак розбився літак що відомо інфографіка
      Головні факти про катастрофу українського літака в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      авіакатастрофа українського літака МАУ в Ірані жертви список загиблих
      Які іноземці загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Іран Новини України Катастрофа
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