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      Загибла в літаку МАУ українка керувала компанією, яка могла незаконно постачати зброю в Лівію

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      Загибла в катастрофі літака МАУ Олема Малахова / Фото з соцмереж Малахової

      Загибла в катастрофі літака МАУ в Ірані українка Олена Малахова була директоркою компанії "Скайавіатранс". Ця компанія може бути причетна до незаконних постачань зброї до Лівії в обхід заборони ООН.

      Компанія "Скайавіатранс" пов’язана з двома іншими, які фігурували у звітах ООН про таємне постачання зброї до Лівії. Зокрема, Малахова також – співвласниця фірми Volaris Business, офіс якої розташований в Единбурзі, пише CNN.

      Читайте також: Іранці збили літак МАУ умисно, а версія про людський фактор – прикриття

      Один з літаків "Скайавіатрансу" вантажний Іл-76ТД був знищений у Лівії під час обстрілу у серпні 2019 року. За даними МЗС України, літак транспортував гуманітарний вантаж. Проте лівійський генерал Халіфа Хафтар заявляв, що літак доправляв військову техніку для уряду національної згоди, який підтримує ООН.

      Збитий літак Скайавіатранс Лівія 2019 фото катастрофи
      Збитий у Лівії літак "Скайавіатрансу" / Фото зі звіту ООН

      У звіті ООН за грудень 2019 року експерти дослідили атаку на цей літак. З’ясувалося, що надто низьке корисне навантаження такого літака та незрозумілі дані у документації можуть свідчити про те, що на авіасудні перевозили таємне військове обладнання великого розміру, але малої маси. Це могли бути фюзеляж або крила безпілотників.

      Представники лівійського Червоного півмісяця заявили, що не співпрацювали з цими компаніями. Ексменеджер "Скайавіатрансу" із наземного обслуговування Максим Приходько зазначив, що компанія має право на перевезення небезпечних вантажів, проте відмовився коментувати звіт ООН.

      За даними Flightradar, Іл-76ТД у період від травня до серпня 2019 року здійснив понад 30 перельотів між Україною, Туреччиною та Лівією. До цього авіасудно літало між ОАЕ та Єменом, де також триває війна.

      До теми: Винний у збитті літака МАУ перебуває у в'язниці, – МЗС Ірану

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

      • 8 грудня літак МАУ був збитий іранською ракетою поблизу Тегерана невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував до Києва, але після ракетного удару загорівся, впав і вибухнув.
      • Загинули всі 176 людей на борту: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
      • Іран спершу переконував, що причина катастрофи – технічні проблеми літака. Згодом країна офіційно визнала, що іранські військові випадково збили ракетами літак МАУ.
      • Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Командувач КВІР вибачився за скоєне. Свої вибачення виголошував і президент Ірану, водночас висловлюючи підтримку КВІР та військовим.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців трагедії з літаком МАУ.
      • Україна виплатила по 200 тисяч гривень рідних загиблих у катастрофі українців.
      • 19 січня тіла загиблих українців передали на Батьківщину.

      збиття літака МАУ в Ірані катастрофа що відомо новини
      Головні факти про збиття літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Розслідування Жертви авіація Катастрофа Зброя Лівія ООН Іран
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