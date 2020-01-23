Іранці збили літак МАУ умисно, а версія про людський фактор – прикриття

Літак Boeing 737-800 NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані не міг бути збитий через помилку оператора чи збій у системі наведення зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1".

Показово, що відповідальність за збиття українського лайнера взяв на себе не офіційний Тегеран, а військово-політичне формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), яке по суті є "державою в державі". Це залишає офіційному Ірану поле для дипломатичного маневру, переклавши відповідальність на КВІР, одночасно просуваючи версію про наявність внутрішніх суперечок між світською й теократичною (духовною) владою країни. Фактично, сам факт збиття українського літака буде використано світською владою для послаблення впливу КВІР всередині країни, зокрема на фінансово-економічний сектор.

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Є багато запитань щодо офіційної версії КВІРу про те, що літак МАУ було збито через людський фактор, і що це сталося ненавмисно.

По-перше, заява про те, що оператор ЗРК "Тор -М1" переплутав цивільний літак з крилатою ракетою чи американським винищувачем, свідчить про низьку кваліфікацію командувача КВІРу або умисну дезінформацію світової спільноти. Річ у тім, що крилаті ракети "Томагавк", які використовувалися в численних військових конфліктах після їхнього прийняття на озброєння (станом на серпень 2017 року було використано понад 2300 ракет для виконання бойових завдань), летять на максимально низькій висоті (5 м над поверхнею моря) завдяки розвиненій системі позиціювання (GPS), контролю (DSMACN, TOA), тривимірної системи корекції траєкторії відповідно до рельєфу місцевості (TERCOM). В той час як літак на момент ураження, набрав висоту 2400 метрів.

По-друге, характер польоту крилатої ракети істотно відрізняється від характеру польоту літака. Крилата ракета летить огинаючи рельєф місцевості. Це забезпечує високу скритність ракети і складність її знищення засобами ППО. Водночас цивільний літак має чітку траєкторію польоту – т. зв. "повітряний коридор". До того ж, швидкість літака на момент ураження, за оцінками спеціалістів, становила приблизно 220 кілометрів на годину. Тобто, оператор ЗРК чітко усвідомлював, на який борт націлена система і куди буде випущена ракета.

Варто звернути увагу на технічні характеристики українського літака та крилатої ракети. Довжина літака Boeing 737 – 39,5 метра, розмах крил – 34,3 метрів. В той час, як крилата ракета має довжину 6.25 метра і діаметром – 0.53 м. За оцінками спеціалістів, сплутати літак з Томагавком не можливо.

Третім фактором, що спростовує версію про випадкове збиття авіалайнера пов'язана із технічними характеристиками зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Нагадаю, що це зброя близького радіусу дії, максимальна дальність ураження якої становить 12 кілометрів, тому оператор ЗРК чудово усвідомлював, яку ціль він захопив, супроводжував і по якій працював.

Крім того, ЗРК "Тор-М1" має дві радіолокаційні станції – оглядовий локатор і радіолокатор наведення. Оглядовий локатор дає повну картину того, що відбувається у повітряному просторі за 3 секунди, оцінюючи ступінь небезпеки об'єкту, його швидкість і висоту, а далі усе це виводиться на монітор оператора, і він чітко усвідомлює, яка перед ним ціль. У ТОР радіолокаційна система з дуже високою роздільною здатністю. Він фактично не міг переплутати Boeing 737 з БПЛА. До того ж, за інформацією російських військових експертів, ЗРК "Тор-М1" провів декілька десятків успішних військових стрільб в Хмейміме, в Сирії, саме по БПЛА. Варто зазначити, що зі стовідсотковою результативністю.

Нагадаю, що український Boeing перебував у повітрі декілька хвилин, тож заяви про те, що оператор мав 10 секунд для ухвалення рішення, не відповідають дійсності.

Також не вірю у версію військових КВІР про те, що "Тор-М1" зафіксував американський безпілотник (БПЛА), але тут на шляху виник цивільний літак і ракети перемикнулися на іншу, більшу за розміром ціль. Зазначу, що ЗРК "Тор-М1" може працювати одночасно по двох цілях – по дві ракети на кожну. Тобто, навіть якщо припустити теоретично, що в цьому районі одночасно був безпілотник і літак МАУ, ЗРК вразив би усі два об'єкти.

Інформацію, яку вкидали російські ЗМІ і яку підходили українські ЗМІ, зокрема озвучував експерт Інституту Майбутнього Ігор Тишкевича про те, що літак було збито американським безпілотником MQ-1 Predator, не відповідає дійсності. По-перше, за оцінками спеціалістів, Predator RQ-1 – розвідувальний може діяти на відстані майже 750 кілометрів. Але ударний Predator МQ-1 значно важчий і відстань від оператора у нього менша майже на третину. Аеропорт Тегерана, розташовано у самому центрі країни. Найближча точка до кордону з Іраком (звідки американці теоретично могли б запустити БПЛА) розташована на відстані понад 520 кілометрів. До Перської затоки ще далі – понад 730 кілометрів. Для безпілотників класу Predator МQ-1 такі відстані понад граничні, і американці в таких випадках застосували б інше озброєння для виконання подібних завдань. По-друге, ударна версія американського MQ-1 Predator, може нести чотири ракети AGM-114 Hellfire класу "повітря-земля", яку застосовують по броньованій техніці, або вісім ЗРК АIM-92. Для того щоби збити Boeing 737, по ньому слід запустити кілька ракет Stinger. Тобто, існування безпілотника і можливість його появи на радарі, виключена.

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Крім того, зверну увагу на ще одну важливу деталь, що спростовує версію про неумисне збиття лайнера. Цивільний літак оснащений ретранслятором, який працює на міжнародних частотах і передає інформацію про швидкість, висоту і тип літака. Військові мають коди цього ретранслятора, а ЗРК "Тор -М1" оснащений системою "свій – чужий". Якщо виявлена повітряна ціль не дає упізнання "свій – чужий" і за характеристиками польоту класифікується як ворожа, тільки тоді за рішенням командира розрахунку приймається рішення щодо його ураження.

У цій версії іранці припустилися однієї важливої помилки – якби вони заявили, що ЗРК випустила ракету в автоматичному режимі, то ще можна було б повірити у стороннє втручання. Примітно, що напередодні трагедії в небі над Тегераном, у ЗМІ активно розповсюджувалася інформація про хакерську атаку на ППО Ірану. Це наштовхує на висновок про реалізацію так званої операції "прикриття", за якою збиття українського літака будуть пояснювати зовнішнім втручанням у системи наведення і комунікацій. Цю версію підтверджує і заяви КВІРу про те, що оператор "Тор-М1" не зміг з'єднатися зі своїм командиром.

Переконаний, що Росія буде намагатися використати цей інцидент для того, аби виправдати збиття російськими військовими Boeing рейсу МН17 над Донбасом у липні 2014 року.

9 січня – за три дні до того, як Тегеран офіційно визнав факт збиття Boeing через людську помилку, – колишній конструктор КБ "Сухой", авіа експерт Вадим Лукашевич в інтерв'ю газеті Правда.ру заявив, що в трагедії з українським літаком винен "мимовільний запуск". Тобто, Росія вже тоді відпрацьовувала сценарій "хотіли збити одну ціль, а влучили в іншу". Таким чином, росіяни намагаються створити т.зв. "юридичний прецедент" напередодні розгляду справи про катастрофу МН17 над Донбасом. Визнання факту збиття через "людський фактор", скасовує глобальну відповідальність, держави вибачаються, і на цьому все закінчується. Росіянами, у даному випадку, вкрай важливо показати прецедент – що не лише вони збили пасажирський лайнер, а їх збивають й інші країни, зокрема, Іран.

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак нагадав, що версія збиття ракетою Boeing 737 МАУ в Ірані була однією з основних з самого початку, саме тому українські експерти поїхали вивчати на місці всі обставини.

Хочу відзначити, що попри визнання іранською стороною самого факту збиття і заяви про те, що це сталося в результаті трагічної помилки, нам ще належить встановити, чи було це помилкою або все ж умислом, – наголосив Єрмак.

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