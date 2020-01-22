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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Трюдо вимагає від Ірану негайно віддати чорні скриньки літака МАУ

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      Джастін Трюдо / Getty images

      Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевив, що Іран не володіє достатніми технічними можливостями, які зможуть швидко проаналізувати самописці.

      За його словами, приїзд відповідних спеціалістів до Ірану також не допоможе у розшифровці чорних скриньок, адже на місці немає необхідного обладнання. Про це повідомило видання ТАСС.

      На часі: Іран оприлюднив другий звіт про причини авіакатастрофи з літаком МАУ

      "Ми хочемо, щоб чорні скриньки були відправлені негайно. Ми закликаємо Іран відправити їх в те місце, де їх зможуть швидко розшифрувати", – заявив Трюдо. 

      Прем'єр Канади також сказав, що певним викликом для Оттави стало невизнання Іраном подвійного громадянства жертв катастрофи. За його словами, Ірану у цьому питані варто поважати сім’ї загиблих.

      Це може стати перешкодою при наданні допомоги сім'ям загиблих,
      – наголосив він.

      До слова, Іран спершу заявив, що не буде передавати чорні скриньки на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.

      Коротко про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      • Вранці 8 січня літак Boeing 737-800NG авіакомпанії МАУ вранці летів з Тегерана до Києва. Однак одразу після зльоту він впав. А все через влучення ракети протиповітряної оборони Ірану.
      • Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести 
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
      • 6 січня ідентифікація 11 тіл загиблих українців завершилася. Усі вони вже прибули в Україну. Прощання з жертвами трагедії пройшло 19 січня. Більшість загиблих поховають на Київщині.
      іран мау літак
      Головне про катастрофу українського Boeing 737 в Ірані / Інфографіка 24 каналу
      Прогноз погоди на 22 січня: в Україну повертається сніг
      сьогодні
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Джастін Трюдо Авіакатастрофа МАУ в Ірані Канада Іран
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