Трюдо вимагає від Ірану негайно віддати чорні скриньки літака МАУ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевив, що Іран не володіє достатніми технічними можливостями, які зможуть швидко проаналізувати самописці.

За його словами, приїзд відповідних спеціалістів до Ірану також не допоможе у розшифровці чорних скриньок, адже на місці немає необхідного обладнання. Про це повідомило видання ТАСС.

На часі: Іран оприлюднив другий звіт про причини авіакатастрофи з літаком МАУ

"Ми хочемо, щоб чорні скриньки були відправлені негайно. Ми закликаємо Іран відправити їх в те місце, де їх зможуть швидко розшифрувати", – заявив Трюдо.

Прем'єр Канади також сказав, що певним викликом для Оттави стало невизнання Іраном подвійного громадянства жертв катастрофи. За його словами, Ірану у цьому питані варто поважати сім’ї загиблих.

Це може стати перешкодою при наданні допомоги сім'ям загиблих,

– наголосив він.

До слова, Іран спершу заявив, що не буде передавати чорні скриньки на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.

Коротко про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Вранці 8 січня літак Boeing 737-800NG авіакомпанії МАУ вранці летів з Тегерана до Києва. Однак одразу після зльоту він впав. А все через влучення ракети протиповітряної оборони Ірану.

Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

6 січня ідентифікація 11 тіл загиблих українців завершилася. Усі вони вже прибули в Україну. Прощання з жертвами трагедії пройшло 19 січня. Більшість загиблих поховають на Київщині.