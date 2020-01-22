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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Трюдо требует от Ирана немедленно отдать черные ящики самолета МАУ

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      Джастин Трюдо / Getty images

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что Иран не обладает достаточными техническими возможностями, которые смогут быстро проанализировать самописцы.

      По его словам, приезд соответствующих специалистов в Иран также не поможет в расшифровке черных ящиков, ведь на месте нет необходимого оборудования. Об этом сообщило издание ТАСС.

      Актуально: Иран обнародовал второй отчет о причинах авиакатастрофы с самолетом МАУ

      "Мы хотим, чтобы черные ящики были отправлены немедленно. Мы призываем Иран отправить их в то место, где их смогут быстро расшифровать", – заявил Трюдо.

      Премьер Канады также сказал, что определенным вызовом для Оттавы стало непризнание Ираном двойного гражданства жертв катастрофы. По его словам, Ирану в этом вопросе следует уважать семьи погибших.

      Это может стать препятствием при оказании помощи семьям погибших,
      – подчеркнул он.

      К слову, Иран сначала заявил, что не будет передавать черные ящики на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украине, но после того, как они будут исследованы на месте.

      Коротко об авиакатастрофе МАУ в Иране

      • Утром 8 января самолет Boeing 737-800NG авиакомпании МАУ утром летел из Тегерана в Киев. Однако сразу после взлета он упал. А все из-за попадания ракеты противовоздушной обороны Ирана.
      • Погибли все 176 человек, которые были в самолете, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
      • 6 января идентификация 11 тел погибших украинцев завершилась. Все они уже прибыли в Украину. Прощание с жертвами трагедии прошло 19 января. Большинство погибших похоронят на Киевщине.
      іран мау літак
      Главное о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране / Инфографика 24 канала
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Иран Канада Авиакатастрофа МАУ в Иране Джастин Трюдо
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