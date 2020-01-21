Иран обнародовал второй отчет о причинах авиакатастрофы с самолетом МАУ: основные выводы

Украинский пассажирский самолет потерпел крушение после вылета из столицы Ирана 8 января, сбили его двумя ракетами малой дальности. В Тегеране расследуют причины авиакатастрофы, однако дойти до окончательных выводов не могут, поскольку не имеют технических средств для декодирования черных ящиков.

Об этом говорится во втором предварительном отчете расследования авиакатастрофы МАУ у Тегерана Иранской организации гражданской авиации. Детали отчета сообщило информационное агентство Bloomberg .

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В тексте предыдущего отчета выделены следующие основные выводы:

Самолет МАУ вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени (по киевскому в 4:42).

Борт потерял контакт с иранским управлением воздушным движением на высоте 8100 футов (2,47 километра).

С экранов радаров наблюдения самолет исчез уже к 6:18 (4:48 по Киеву).

Ракеты из комплекса Tor-M1 атаковали Boeing 737-800 с севера.

Вследствие повреждений самолет упал, пролетев мимо жилого района.

Удар о землю произошел в общественном парке возле приусадебных участков и садов.

Отдельно стоит заметить, что иранцы в отчете регистраторы данных полета (черные ящики) и диктофон в кабине пилотов назвали "видом самого современного оборудования в мире". Декодировать их Иран не может – не хватает технических средств .

Причем в отчете пожаловались, что французы и американцы отказались отправлять необходимое оборудование в Иран.

В последние дни остро стоит вопрос передачи черных ящиков для декодирования в Украину. Между сторонами продолжаются сложные переговоры, окончательных последствий которых пока нет.

Авиакатастрофа МАУ в Иране : главное

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране.

Это произошло вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, лететь борт должен был в Киев.

В самолете были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа – никто из них не выжил.

Иран сначала заявлял, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

В МАУ настаивали, что самолет был исправным и за 2 дня до авиакатастрофы проходил технический осмотр.

Лишь 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет.

16 января завершили идентифицировать тела 11 погибших украинцев, их доставили в Украину.

Прощание с жертвами трагедии состоялось 19 января.



Что известно об авиакатастрофе в Иране на данный момент / Инфографика 24 канала