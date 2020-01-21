04:24
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Религиозная община Тимошенко. Новый метод общения Кивы
      Вєсті.UA
      19:39, 20 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Иран обнародовал второй отчет о причинах авиакатастрофы с самолетом МАУ: основные выводы

      81 Читати новину українською
      Украинский самолет у Тегерана сбили ракетами 8 января / bloomberg.com

      Украинский пассажирский самолет потерпел крушение после вылета из столицы Ирана 8 января, сбили его двумя ракетами малой дальности. В Тегеране расследуют причины авиакатастрофы, однако дойти до окончательных выводов не могут, поскольку не имеют технических средств для декодирования черных ящиков.

      Об этом говорится во втором предварительном отчете расследования авиакатастрофы МАУ у Тегерана Иранской организации гражданской авиации. Детали отчета сообщило информационное агентство Bloomberg

      К теме: Делегация из Ирана – в Украине: о чем с ними говорил Зеленский

      В тексте предыдущего отчета выделены следующие основные выводы: 

      • Самолет МАУ вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени (по киевскому в 4:42).
      • Борт потерял контакт с иранским управлением воздушным движением на высоте 8100 футов (2,47 километра). 
      • С экранов радаров наблюдения самолет исчез уже к 6:18 (4:48 по Киеву). 
      • Ракеты из комплекса Tor-M1 атаковали Boeing 737-800 с севера. 
      • Вследствие повреждений самолет упал, пролетев мимо жилого района.
      • Удар о землю произошел в общественном парке возле приусадебных участков и садов. 

      Отдельно стоит заметить, что иранцы в отчете регистраторы данных полета (черные ящики) и диктофон в кабине пилотов назвали "видом самого современного оборудования в мире". Декодировать их Иран не может – не хватает технических средств

      Причем в отчете пожаловались, что французы и американцы отказались отправлять необходимое оборудование в Иран. 

      В последние дни остро стоит вопрос передачи черных ящиков для декодирования в Украину. Между сторонами продолжаются сложные переговоры, окончательных последствий которых пока нет. 

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: главное

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране.
      • Это произошло вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, лететь борт должен был в Киев.
      • В самолете были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа – никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявлял, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • В МАУ настаивали, что самолет был исправным и за 2 дня до авиакатастрофы проходил технический осмотр.
      • Лишь 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет. 
      • 16 января завершили идентифицировать тела 11 погибших украинцев, их доставили в Украину.
      • Прощание с жертвами трагедии состоялось 19 января.

      Иран
      Что известно об авиакатастрофе в Иране на данный момент / Инфографика 24 канала

      Читайте также: Авиакатастрофа МАУ в Иране: Рухани передал письмо Зеленскому

      Погибла Соломия Островская – биография известной львовянки и владелицы клиники Genesis
      20 января
      778
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины МАУ Жертвы авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:00 Флагман "Москва": докази, що доводять причетність російського флоту до захоплення Криму
      Михайло Макарук 103
      20 января , 23:00 Главные новости 20 января: самоубийство в здании ЦИК, путешествие Микитася, снижение тарифов
      Василь Денисюк 459
      20 января , 17:13 Виды каминов для дома: обзор современных элемента интерьера
      127
      20 января , 14:00 Как подготовиться к отпуску в экзотической стране
      85
      20 января , 22:00 Никакого транзита власти в России нет
      Андрій Ілларіонов 357
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук