Іран оприлюднив другий звіт про причини авіакатастрофи з літаком МАУ: основні висновки

Український пасажирський літак зазнав аварії після вильоту зі столиці Ірану 8 січня, збили його двома ракетами малої дальності. У Тегерані розслідують причини авіакатастрофи, однак дійти остаточних висновків не можуть, адже не мають технічних засобів для декодування чорних скриньок.

Про це мовиться у другому попередньому звіті розслідування авіакатастрофи МАУ біля Тегерана Іранської організації цивільної авіації. Деталі звіту повідомило інформаційне агентство Bloomberg.

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У тексті попереднього звіту виокремлено такі основні висновки:

Літак МАУ вилетів із Тегерана о 6:12 за місцевим часом (за київським о 4:42).

Борт втратив контакти з іранським управлінням повітряним рухом на висоті 8100 футів (2,47 кілометра).

З екранів радарів спостереження літак зник вже до 6:18 (4:48 за Києвом).

Ракети з комплексу Tor-M1 атакували Boeing 737-800 з півночі.

Внаслідок пошкоджень літак впав, пролетівши повз житловий район.

Удар об землю стався у громадському парку поблизу присадибних ділянок та садів.

Окремо варто зауважити, що іранці у звіті реєстратори даних про політ (чорні скриньки) та диктофон в кабіні пілотів назвали "видом найсучаснішого обладнання у світі". Декодувати їх Іран не може – не вистачає технічних засобів.

Причому у звіті поскаржилися, що французи та американці відмовилися надсилати необхідне обладнання в Іран.

Останніми днями гостро стоїть питання передачі чорних скриньок для декодування до України. Між сторонами тривають складні перемовини, остаточних наслідків яких наразі немає.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився в Ірані.

Це сталося невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, летіти борт мав до Києва.

У літаку були 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу – ніхто із них не вижив.

Іран спершу заявляв що трагедія сталася через технічні проблеми літака.

У МАУ наполягали, що літак був справним і за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічний огляд.

Лише 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак.

16 січня завершили ідентифікувати тіла 11 загиблих українців, їх доправили до України.

Прощання з жертвами трагедії відбулося 19 січня.



Що відомо про авіакатастрофу в Ірані на цей момент / Інфографіка 24 каналу

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