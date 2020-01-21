Іран оприлюднив другий звіт про причини авіакатастрофи з літаком МАУ: основні висновки
Український пасажирський літак зазнав аварії після вильоту зі столиці Ірану 8 січня, збили його двома ракетами малої дальності. У Тегерані розслідують причини авіакатастрофи, однак дійти остаточних висновків не можуть, адже не мають технічних засобів для декодування чорних скриньок.
Про це мовиться у другому попередньому звіті розслідування авіакатастрофи МАУ біля Тегерана Іранської організації цивільної авіації. Деталі звіту повідомило інформаційне агентство Bloomberg.
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У тексті попереднього звіту виокремлено такі основні висновки:
- Літак МАУ вилетів із Тегерана о 6:12 за місцевим часом (за київським о 4:42).
- Борт втратив контакти з іранським управлінням повітряним рухом на висоті 8100 футів (2,47 кілометра).
- З екранів радарів спостереження літак зник вже до 6:18 (4:48 за Києвом).
- Ракети з комплексу Tor-M1 атакували Boeing 737-800 з півночі.
- Внаслідок пошкоджень літак впав, пролетівши повз житловий район.
- Удар об землю стався у громадському парку поблизу присадибних ділянок та садів.
Окремо варто зауважити, що іранці у звіті реєстратори даних про політ (чорні скриньки) та диктофон в кабіні пілотів назвали "видом найсучаснішого обладнання у світі". Декодувати їх Іран не може – не вистачає технічних засобів.
Причому у звіті поскаржилися, що французи та американці відмовилися надсилати необхідне обладнання в Іран.
Останніми днями гостро стоїть питання передачі чорних скриньок для декодування до України. Між сторонами тривають складні перемовини, остаточних наслідків яких наразі немає.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився в Ірані.
- Це сталося невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, летіти борт мав до Києва.
- У літаку були 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу – ніхто із них не вижив.
- Іран спершу заявляв що трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- У МАУ наполягали, що літак був справним і за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічний огляд.
- Лише 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак.
- 16 січня завершили ідентифікувати тіла 11 загиблих українців, їх доправили до України.
- Прощання з жертвами трагедії відбулося 19 січня.
Що відомо про авіакатастрофу в Ірані на цей момент / Інфографіка 24 каналу
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