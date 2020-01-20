Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Рухані передав лист Зеленському

Президент Ірану Хасан Рухані передав лист Володимиру Зеленському щодо збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в небі над Тегераном.

Лист українському президентові передасть іранський міністр доріг і міського розвитку, про це повідомляє видання IRNA.

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Він вже вирушив до Києва із цією місією.

Іранський міністр доріг і міського розвитку попрямував у Київ з посланням від президента Ірану Рухані своєму українському колезі. Воно стосуються аварії українського цивільного літака під Тегераном,

– повідомили в МЗС Ірану.

Що треба знати про трагедію в Ірані

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака. Проте після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

8 січня. Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака. Проте після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них – 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації. Україська влада обіцяє з'ясувати усі обставини та винуватців трагедії.

Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.



Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне / Інфографіка 24 каналу