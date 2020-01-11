Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Офіс генпрокурора перекваліфікував злочин

Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Рішення про зміну кваліфікації злочину опублікували у фейсбуці Офісу генпрокурора.

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Її (кваліфікацію злочину – 24 канал) вирішили змінити після опрацювання інформації, отриманої від міжнародних партнерів та експертів української комісії, що перебуває на місці трагедії,

– йдеться в повідомленні.

Також на зміну кваліфікації вплинуло визнання Іраном збиття літака військовими цієї країни.

Здійснення досудового розслідування доручили Головному слідчому управлінню СБУ.