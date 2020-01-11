Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Офіс генпрокурора перекваліфікував злочин

Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.
Рішення про зміну кваліфікації злочину опублікували у фейсбуці Офісу генпрокурора.
Читайте також: Ракета влучила у кабіну пілотів, вони загинули одразу, – РНБО про катастрофу МАУ
Її (кваліфікацію злочину – 24 канал) вирішили змінити після опрацювання інформації, отриманої від міжнародних партнерів та експертів української комісії, що перебуває на місці трагедії,
– йдеться в повідомленні.
Також на зміну кваліфікації вплинуло визнання Іраном збиття літака військовими цієї країни.
Здійснення досудового розслідування доручили Головному слідчому управлінню СБУ.
Основне про авіакатастрофу МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Нікому не вдалося вижити.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Цю інформацію влада Ірану підтвердила 11 січня. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. До цього такі заяви робили лідери західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Іран погодився на компенсацію родинам загиблих в авіакатастрофі та відшкодування вартості літака.