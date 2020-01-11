17:59
11 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Офіс генпрокурора перекваліфікував злочин

      238
      Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину / espreso.tv

      Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

      Рішення про зміну кваліфікації злочину опублікували у фейсбуці Офісу генпрокурора.

      Читайте також: Ракета влучила у кабіну пілотів, вони загинули одразу, – РНБО про катастрофу МАУ

      Її (кваліфікацію злочину – 24 канал) вирішили змінити після опрацювання інформації, отриманої від міжнародних партнерів та експертів української комісії, що перебуває на місці трагедії, 
      – йдеться в повідомленні.

      Також на зміну кваліфікації вплинуло визнання Іраном збиття літака військовими цієї країни.

      Здійснення досудового розслідування доручили Головному слідчому управлінню СБУ.

      Основне про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Нікому не вдалося вижити.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Цю інформацію влада Ірану підтвердила 11 січняВідповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. До цього такі заяви робили лідери західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи. ​За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Іран погодився на компенсацію родинам загиблих в авіакатастрофі та відшкодування вартості літака.
      США теж винні: Росія розкритикувала Іран за визнання своєї провини в авіакатастрофі
      сьогодні
      5303
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України авіація Жертви Іран Офіс генпрокурора СБУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:35 Українські спортсмени між патріотизмом і грошима
      Станіслав Безушко 672
      сьогодні , 16:25 Самолет МАУ сбил Корпус стражей исламской революции: что заставило признать вину
      Олександр Баунов 1044
      сьогодні , 12:30 Росія готується до нападу, це питання політичної волі: ексклюзивне інтерв'ю з Дейнегою
      Олена Трибушна 4504
      сьогодні , 10:02 Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Анастасія Зазуляк 40603
      сьогодні , 09:30 Пасажирські літаки, які збивали військові: найвідоміші випадки в історії
      Ігор Саджениця 4716
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук