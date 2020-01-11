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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Ракета влучила у кабіну пілотів, вони загинули одразу, – РНБО про катастрофу МАУ

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      Іранська ракета влучила у кабіну літака МАУ / Фото з Twitter

      Перша ракета, яку військові формування Ірану 8 січня запустили в український літак МАУ, потрапила у кабіну пілотів. На жаль, вони загинули миттєво.

      Секретар РНБО Олександр Данілов у коментарі ВВС розповів, що українські фахівці одразу після приїзду на місце катастрофи в Ірані, оперативно передавали інформацію в Київ.

      Важливо: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Україна одразу знала, чому сталася катастрофа літака, але не могла оприлюднити цю інформацію. Данілов пояснив, що Іран дуже складна країна, тому Київ хвилювався, щоб вони не відправили українських фахівців додому.

      Секретар РНБО також додав, Іран "не мав вже куди відпиратися", тому визнав свою вину і зізнався, що випадково збив український літак.

      "Іран зрозумів, що відпиратися вже немає куди, і в будь-якому випадку ми мали це (докази, – 24 канал) вже на українському боці... Це було наше завдання перед нашими громадянами, перед всім світом, адже коли кажуть, що Україна винна в тих подіях, – нам це не до вподоби", – наголосив він.

      До теми: Які останні слова почули диспетчери від українських пілотів перед авіакатастрофою в Ірані

      За словами Данілова, на фото, які оприлюднив Офіс Президента, чітко видно, що ракета потрапила в кабіну пілота.

      Ті перемовини, які мали вести наші льотчики, вони припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули після першого удару,
      – сказав він. 

      На цих же фото також чітко видно отвори від виходу вибухових елементів. Україна не може зараз сказати, яка це саме ракета, але здогадується і знає її назву.


      Кузов збитого літака МАУ в Ірані / фото ОПУ

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи. 

      прізвища загиблих в катастрофі МАУ українців
      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

      США теж винні: Росія розкритикувала Іран за визнання своєї провини в авіакатастрофі
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Данілов Іран авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Розслідування МАУ Зброя РНБО
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