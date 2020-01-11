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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Які останні слова почули диспетчери від українських пілотів перед авіакатастрофою в Ірані

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      Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня / Getty images

      Український екіпаж до останнього моменту підтримував зв’язок з диспетчерами аеропорту в Тегерані. За словами віцепрезидента МАУ, останні слова українського екіпажу були банальною фразеологією радіообміну.

      "Екіпажу сказали "набирайте і повертайте", а вони відповіли – "набираємо і повертаємо"", – зазначив на брифінгу віцепрезидента МАУ Ігор Сосновський.

      Що сталося: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      За словами Сосновського, жодних розмов не могло бути лише у тому випадку, "якщо щось зірвалося".

      По-іншому я б ніколи не замовчав,
      – заявив Сосновський.

      Зауважимо, що екіпаж літака був досвідченим і здійснював польоти за напрямком Київ – Тегеран п'ять разів на тиждень вже понад п'ять років. Тому нічого нового для виконання польоту 8 січня для екіпажа не було. Що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння – більше тут.

      Важливо! Повний список загиблих – за посиланням.

      Авіакатастрофа в Ірані список загиблих
      Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

      Зверніть увагу: Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: реакція України

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

      Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.

      11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літака
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

      Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран МАУ Жертви авіація Конфлікт між США та Іраном
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