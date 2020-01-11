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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Какие последние слова услышали диспетчеры от украинских пилотов перед авиакатастрофой в Иране

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      Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января / Getty images

      Украинский экипаж до последнего момента поддерживал связь с диспетчерами аэропорта в Тегеране. По словам вице-президента МАУ, последние слова экипажа были банальной фразеологией радиообмена.

      "Экипажу сказали "набирайте и поворачивайте", а они ответили – "набираем и поворачиваем", – отметил на брифинге вице-президент МАУ Игорь Сосновский.

      Что произошло: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      По словам Сосновского, никаких разговоров не могло быть только в том случае, "если что-то сорвалось".

      По-другому я бы никогда не замолчал,
      – заявил Сосновский.

      Заметим, что экипаж самолета был опытным и совершал полеты по направлению Киев – Тегеран пять раз в неделю уже более пяти лет. Поэтому ничего нового для выполнения полета 8 января для экипажа не было. Что происходило с самолетом с момента взлета до падения – больше здесь.

      Важно! Полный список погибших – по ссылке.

      Авіакатастрофа в Ірані список загиблих
      Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Обратите внимание: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

      Впоследствии разведки ведущих стран мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

      11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літакаАвиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

      Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины
      сегодня
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Новости Украины Иран Жертвы авиация Конфликт между США и Ираном
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