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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Украинский самолет в Иране сбил Корпус стражей исламской революции

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      Авиакатастрофа МАУ над Тегераном / Getty images

      Формация взяла на себя ответственность за крушение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины". Пока в Иране не называют, какие ракеты нанесли удар авиасудну, впрочем, известно, что их было несколько.

      Об этом со ссылкой на государственное телевидение Ирана информирует AFP в твиттере.

      Важно! Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет

      Командир КСИР берет на себя ответственность за сбивание самолета,
      – говорится в твите.

      Что известно о Корпусе стражей исламской революции?Это военно-политическая формация, которая согласно конституции Ирана, существует параллельно с вооруженными силами страны. Она отвечает за "защиту исламской революции и ее свершений".

      Иран признал, что украинский самолет над Тегераном сбили ракетами:


      Катастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

      Пассажирские самолеты, которые сбивали военные: самые известные случаи в истории
      сегодня
      2004
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран
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