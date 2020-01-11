Украинский самолет в Иране сбил Корпус стражей исламской революции

Формация взяла на себя ответственность за крушение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины". Пока в Иране не называют, какие ракеты нанесли удар авиасудну, впрочем, известно, что их было несколько.

Об этом со ссылкой на государственное телевидение Ирана информирует AFP в твиттере.

Важно! Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет

Командир КСИР берет на себя ответственность за сбивание самолета,

– говорится в твите.

#BREAKING Iran Guards commander accepts responsibility for downed plane: state TV pic.twitter.com/M3tvscXSai — AFP news agency (@AFP) January 11, 2020

Что известно о Корпусе стражей исламской революции?Это военно-политическая формация, которая согласно конституции Ирана, существует параллельно с вооруженными силами страны. Она отвечает за "защиту исламской революции и ее свершений".

Иран признал, что украинский самолет над Тегераном сбили ракетами:

Соответствующее заявление было сначала обнародовано на национальном телевидении страны. О "человеческой ошибке" заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Информацию о случайном сбитии украинского самолета впоследствии подтвердил президент Ирана Хасан Рухани. Он написал в соцсетях об "ужасной ошибке иранских военных, которая привела к масштабной трагедии".

В Украине уже отреагировали на эти заявления. Президент Зеленский требует от властей Ирана полного признания вины за катастрофу.



Катастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.



Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.